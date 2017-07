Do có mâu thuẫn với nhau, nhóm côn đồ ở tỉnh Hà Nam đã “kéo quân” sang tỉnh Ninh Bình hỗn chiến với một nhóm khác khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhóm côn đồ do Lê Quyết Tiến ở Ninh Bình cầm đầu bị Công an huyện Gia Viễn bắt giữ để làm rõ vụ hỗn chiến - Ảnh: Công an Ninh Bình

Ngày 29-7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đã điều tra, xác minh, làm rõ vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 25-7, tại cửa hàng cầm đồ Gia Bảo ở xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, khiến 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 17 giờ ngày 25-7, do mâu thuẫn từ trước, Vũ Tuấn Anh (SN 1992, ngụ xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã cầm đầu, lôi kéo thêm 8 thanh niên khác mang theo dao kiếm, tuýp sắt, gạch đá đi sang tiệm cầm đồ Gia Bảo (xã Gia Thanh) hỗn chiến với 13 đối tượng khác do Lê Quyết Tiến (SN 1986, ngụ xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Hậu quả, 2 thanh niên trong nhóm của Vũ Tuấn Anh là Nguyễn Trung Thành (SN 1994) bị vỡ xương tay và Trịnh Văn Linh (SN 1990) bị đâm vào bả vai và lưng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gia Viễn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh