Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm côn đồ do Trần Công Hiếu dẫn đầu đã đến tận nhà và chém gục nạn nhân. Vụ việc khiến cho người dân trên địa bàn hết sức hoang mang vì sự coi thường pháp luật của các đối tượng.

Ngày 3/8, Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các nghi can Trần Công Hiếu (30 tuổi), Hoàng Văn Hòa (24 tuổi), Trương Hữu Hà (19 tuổi), Võ Tá Thắng (20 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Các nghi can tại cơ quan điều tra Công an TP Hà Tĩnh.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/7, do có mâu thuẫn với anh Phạm Xuân Trà (34 tuổi, trú phường Bắc Hà), Hiếu rủ Hà đến nhà anh này để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa hai bên xảy ra tranh cãi, Hiếu bực tức quay về gọi thêm Thắng, Hòa mang dao, kiếm đi trả thù.

Đến 12h cùng ngày, khi anh Trà ra mở cửa, nhóm 4 người của Hiếu đã đợi sẵn lao đến vung dao chém gục nạn nhân. Ngang ngược hơn khi ngay sau đó, nhóm của Hiếu còn đe dọa nạn nhân và gia đình không được tố cáo với công an.

Từ tin báo của quần chúng nhân dân, công an TP Hà Tĩnh đã thu thập bằng chứng, điều tra vụ việc, ngày 2/8 cơ quan công an đã thực thi lệnh bắt với nhóm côn đồ trên.

Cơ quan điều tra cho biết thêm, Hiếu cùng đồng phạm đều có nhân thân xấu, nhiều tiền sự về tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản.

Bá Mạnh