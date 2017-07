Ông Phạm Chí Hiếu, Trưởng công an huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết các lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm nhóm côn đồ chém 3 người trọng thương ở xã Thượng Quận, rồi tẩu thoát.

Anh Ngọc Anh bị thương nặng, đang điều trị ở bệnh viện

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, sự việc xảy ra vào tối 21.7, tại thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận , khi một nhóm thanh niên được xác định là từ bên huyện Kim Thành (Hải Dương) mang súng và dao kiếm đến nhà anh Nguyễn Đức Tâm (22 tuổi, ngụ thôn Bãi Mạc) tấn công, đập phá đồ đạc.

Anh Tâm thấy vậy đã hô hoán thì được dân làng đến trợ giúp và đã đuổi đươc nhóm người này. Tuy nhiên khoảng 20 phút sau nhóm côn đồ với lực lượng đông hơn đã quay lại. Tại đây chúng gặp và tấn công anh Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi), Bùi Ngọc Anh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (17 tuổi), cùng ngụ thôn Bãi Mạc và đã làm cả 3 người trọng thương.

“Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự việc, nhưng công an xã, huyện, tỉnh đang khẩn trương tổ chức truy tìm các đối tượng để xử lý” ông Thành cho biết.

Ông Phạm Chí Hiếu, Trưởng công an huyện Kinh Môn cũng cho biết, lực lượng công an xác định, có một đối tượng dùng súng bắn cồn trong vụ việc kể trên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Tân