Nhóm bảo vệ thực hiện quyết định niêm phong thanh lý tài sản tại trường Thanh Nguyên (Bình Thuận) đã rút súng, còng tay chủ trường ngay giữa sân trường trong giờ học.

Tối 23/3, bà Đoàn Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Nguyên, chủ Trường mầm non - tiểu học Thanh Nguyên (phường Xuân An, TP Phan Thiết, Bình Thuận), cho biết sẽ khiếu kiện một nhóm bảo vệ xông vào trường Thanh Nguyên còng tay, chĩa súng hăm dọa bà ngay giữa sân trường.

Theo bà Dung, khoảng 14h30 cùng ngày, một nhóm khoảng 15 người mặc đồng phục của một công ty bảo vệ xông vào trường yêu cầu làm việc với bà.

Nhóm bảo vệ còng tay bà chủ trường học ngay giữa sân trường. Ảnh: NVCC.

Do không được thông báo trước nên bà Dung không đồng ý làm việc thì những người này kéo bà vào phòng. Khi bà vùng chạy ra sân trường, những người này đã bắt giữ lại và còng tay bà. Nhiều giáo viên trong trường bức xúc trước sự việc thì bị một người trong nhóm mặc đồng phục bảo vệ rút súng ra hăm dọa.

“Tôi không nhận được thông báo làm việc nhưng những người này bắt tôi phải làm việc với họ. Tôi không đồng ý thì bị họ còng tay, có một thanh niên còn rút súng ra dọa những người vào giải vây cho tôi”, bà Dung bức xúc.

Đến khi Công an phường Xuân An xuất hiện, những người này mới mở còng thả bà Dung ra.

Cũng theo bà Dung, sự vụ xuất phát từ việc Công ty TNHH Thanh Nguyên (chủ trường Thanh Nguyên) đã bị TAND TP Phan Thiết tuyên bố phá sản theo luật. Chi cục thi hành án TP Phan Thiết thực hiện việc thanh lý tài sản. Quản tài viên Trần Đăng Minh (thuộc Công ty Luật Bảo Ngọc, Q.Ba Đình, Hà Nội) là người thực hiện việc thanh lý tài sản của Công ty TNHH Thanh Nguyên trả cho chủ nợ.

Người đàn ông rút súng ra hăm dọa ngay giữa sân trường. Ảnh: NVCC.

“Tôi đã làm đơn gửi lên TAND Cấp cao TP.HCM khiếu nại quyết định phá sản của TAND TP Phan Thiết, trong thời gian chờ giải quyết thì họ bất ngờ thi hành án nhưng cũng không báo trước”, bà Dung cho biết.

Vụ việc còng tay chủ trường và rút súng ngay giữa sân trường vào giờ học làm các em học sinh và phụ huynh rất hoảng sợ và bức xúc. Theo nhiều phụ huynh, con họ đã la khóc thất thanh khi thấy cảnh xô xát giữa những bảo vệ và cô giáo.

Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, cho biết những người đến niêm phong trường Thanh Nguyên vào chiều 23/3 là người của Quản tài viên đến trường học niêm phong tài sản sau quyết định phá sản. Công an chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, không liên quan đến việc niêm phong trường.

Trường tiểu học Thanh Nguyên, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải