Bom tấn “Beauty and the Beast” không thể lập hat-trick phòng vé bởi sự có mặt của “The Boss Baby”. Cùng lúc đó, “Ghost in the Shell” có màn ra quân hết sức ảm đạm.

Kết thúc ba ngày cuối tuần, The Boss Baby thu ước tính 49 triệu USD từ 3.773 rạp Bắc Mỹ. Đây là tác phẩm hoạt hình có doanh thu mở màn cao thứ 10 trong lịch sử hãng DreamWorks. Giới quan sát đánh giá phim có thể mang về khoảng 150-170 triệu USD nội địa cho nhà sản xuất.

Mục tiêu ấy xem ra không quá khó bởi phản ứng từ khán giả dành cho The Boss Baby là khá tích cực. Phim nhận điểm A- từ điều tra sau suất chiếu của Cinema Score, còn riêng khán giả dưới 18 tuổi chấm tác phẩm điểm A+.

Song, giới phê bình lại tỏ ra khá dửng dưng với sản phẩm mới của Fox và DreamWorks. Điểm số tổng hợp trên chuyên trang Rotten Tomatoes dành cho The Boss Baby hiện chỉ dừng lại ở mức 49%.

The Boss Baby sát nút vượt qua Beauty and the Beast tại Bắc Mỹ trong cuối tuần qua. Ảnh: Fox.

Tại các thị trường quốc tế, tình hình bán vé của The Boss Baby cũng rất khả quan. Từ ngày 31/3, phim có mặt tại thêm 36 thị trường mang về 36,2 triệu USD, nâng tổng doanh thu ngoại địa lên mức 59 triệu USD. Hiện The Boss Baby vẫn còn chưa xuất quân ở 44 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

Suýt chút nữa, Beauty and the Beast đã có tuần thứ ba liên tiếp thống trị phòng vé. Thành tích của bom tấn đến từ Disney trong ba ngày cuối tuần qua là 47,5 triệu USD từ 4.210 rạp. Tổng doanh thu tại thị trường lớn nhất thế giới của Người đẹp & Quái vật hiện là 395,5 triệu USD.

Cộng thêm 66,5 triệu USD ngoại địa cuối tuần qua, phim đã nâng doanh thu tổng lên mức 875 triệu USD và hãng Disney đang hồi hộp chờ đón tác phẩm đầu tiên cán mốc doanh thu 1 tỷ USD trong năm nay.

Tuy cán đích ở vị trí thứ ba, nhưng Ghost in the Shell bị tụt lại quá xa và có thể coi là “bom xịt” phòng vé. Tác phẩm có kinh phí sản xuất lên tới 110 triệu USD của Paramount chỉ mang về vỏn vẹn 19 triệu USD từ 3.440 rạp tại Mỹ.

So với mở màn 43,9 triệu USD của Lucy - tác phẩm cùng thể loại và có sự góp mặt của kiều nữ Scarlett Johansson, có thể thấy Ghost in the Shell gây ra nỗi thất vọng lớn. Đó là chưa kể Lucy bị dán nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi), còn tác phẩm hành động viễn tưởng mới thì không.

Ghost in the Shell vốn được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1995 của Nhật Bản. Song, phiên bản live-action (người đóng) vấp phải chỉ trích dữ dội từ lúc triển khai khi ê-kíp sản xuất chọn Scarlett Johansson vào vai chính thay vì một nữ diễn viên châu Á. Câu chuyện tranh cãi về vấn đề tẩy trắng hiện vẫn diễn ra ngay cả sau khi phim ra rạp.

Hãng Paramount có thể phần nào cảm thấy an ủi bởi Ghost in the Shell có mở màn khá tốt tại các thị trường quốc tế khi thu 40,1 triệu USD từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bộ phim vẫn chưa có mặt tại hai thị trường tiềm năng châu Á là Trung Quốc và Nhật Bản (7/4).

59,1 triệu USD toàn cầu sau ba ngày đầu trình chiếu không phải là điều quá tệ. Nhưng Paramount vẫn chưa thể yên tâm bởi phim bị giới phê bình chê bai, thể hiện qua số điểm 43% trên Rotten Tomatoes. Còn điều tra khán giả sau giờ chiếu theo Cinema Score dành cho Ghost in the Shell cũng chỉ là điểm B.

Nhiều khả năng, đất nước tỷ dân sẽ là nơi ra tay “cứu vớt” bộ phim. Trên thực tế, Ghost in the Shell có phẩn góp vốn của hai hãng phim Trung Quốc là Shanghai Film Group và Huahua Media. Dự án nằm trong hợp đồng góp vốn có trị giá lên tới gần 1 tỷ USD giữa Paramount và các công ty Trung Quốc kéo dài trong ba năm.

Cùng lúc đó, Power Rangers tụt 64% doanh thu so với tuần trước và chỉ thu được 14,5 triệu USD từ 3.693 rạp. Sau 10 ngày, phiên bản phim mới về nhóm 5 anh em siêu nhân mới có được hơn 65 triệu USD từ Bắc Mỹ và 32,7 triệu USD từ các thị trường quốc tế.

Tốc độ kiếm tiền chậm chạp của Power Rangers khiến cơ hội làm tiếp phần hai trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Song, hãng Lionsgate và Saban vẫn còn chút hy vọng bởi phim còn chưa khởi chiếu tại Pháp, Italy, Tây Ban Nha và khu vực Bắc Âu (cuối tuần này), Trung Quốc (tháng 5) và Nhật Bản (tháng 7).

Cuối tuần này, The Boss Baby và Beauty and the Beast có lẽ sẽ tiếp tục cạnh tranh vị trí số một, bởi những tác phẩm “tân binh” đều khó lòng gây được ấn tượng với khán giả: phim hoạt hình Smurfs: The Lost Village (3.400 rạp), phim hài Going in Style (3.000 cụm rạp) và phim mang chủ đề tôn giáo The Case for Christ (1.100 cụm rạp).

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ từ 31/3 tới 2/4:

(trong ngoặc là thứ hạng tuần trước)

1 (Mới). The Boss Baby: 49 triệu USD

2 (1). Beauty and the Beast: 47,5 triệu USD

3 (Mới). Ghost in the Shell: 19 triệu USD

4 (2). Power Rangers: 14,5 triệu USD

5 (3). Kong: Skull Island: 8,8 triệu USD

6 (5). Logan: 6,2 triệu USD

7 (6). Get Out: 5,8 triệu USD

8 (4). Life: 5,63 triệu USD

9 (7). CHiPs: 4 triệu USD

10 (Mới). The Zookeeper’s Wife: 3,35 triệu USD

Tuấn Lương