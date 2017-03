Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Minh Tiến (55 tuổi), trú tại thôn Cao Quang, xã Cao Minh (thị xã Phúc Yên), để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Phía nạn nhân trình bày lại vụ việc.

Các tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng cuối tháng 1/2017, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của vợ chồng ông H. và bà N. trú tại thị xã Phúc Yên, về việc con gái của họ là N. đang học lớp 9, bị bác rể là Hoàng Minh Tiến cưỡng hiếp dẫn đến có thai.

Được UBND xã mời đến làm việc, đối tượng Tiến đã thừa nhận hành vi cưỡng hiếp cháu N.

Ngay sau đó, CQĐT đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và triệu tập Hoàng Minh Tiến để làm rõ sự việc.

Đối tượng Hoàng Minh Tiến tại CQĐT (Ảnh: CQĐT)

Trước đó, theo tường trình của nạn nhân, hằng ngày, N. được bố mẹ giao đi chăn trâu. Tiến cũng đi chăn trâu và thường nhờ cô bé nhổ tóc trắng. Qua quá trình gần gũi, đối tượng này nảy sinh ý định hãm hại cô bé. Mỗi lần nhổ tóc trắng, ông Tiến hứa cho N. tiền nhưng không trả tiền ngay mà hẹn N. buổi tối xuống nhà sẽ trả.

Vào tối 17/3/2016, Tiến dụ dỗ bé N. đến nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Tiến đưa cho 20.000 đồng, dọa dẫm không được kể cho bất kỳ ai, nếu không sẽ bị giết.

Đối tượng Tiến đã thực hiện hành vi đồi bại này đến tận tháng 9/2016 khiến cô bé mang thai.

Ngày 5/2/2017, nữ sinh N. đã sinh bé trai. CQĐT đã tiến hành trưng cầu Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) các mẫu vật của Hoàng Minh Tiến và con cháu N. Đến ngày 22/2, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có kết luận, Tiến chính là cha đẻ của cháu bé. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ Hoàng Minh Tiến.

Đối tượng Hoàng Minh Tiến đang làm thường trực dân quân tại xã và nhận trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã buộc ông Tiến thôi giữ chức vụ này.

Mạnh Long