Hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên nhiều tuyến phố, các tụ điểm đông người tại quận Đống Đa, đã giúp lực lượng công an theo dõi được các đối tượng nghi vấn để ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, cũng như truy xét các vụ việc trên địa bàn.

Viettel triển khai kết nối các camera an ninh trên địa bàn Hà Nội

Ngày 30/3/2017, Công an Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Sơ kết Kế hoạch số 02/KH-CAĐĐ-QLHC ngày 24/11/2015 về việc tổ chức vận động nhân dân lắp đặt Camera an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn quận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an Quận Đống Đa cho biết, sau hơn 1 năm, giai đoạn 1 chương trình xã hội hóa camera an ninh đã được triển khai sâu rộng trên toàn địa bàn quận Đống Đa và cơ bản hoàn thiện. Toàn bộ 21 phường đã lắp đặt camera an ninh tại trụ sở, trong đó có 17 đơn vị lắp đặt hệ thống camera kết nối về Công an quận để theo dõi tình hình an ninh một cách tập trung.

Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình, cơ quan, đơn vị sau khi được vận động đã tự nguyện chia sẻ dữ liệu camera, giúp lực lượng Công an sở tại kịp thời phát hiện, theo dõi được các đối tượng nghi vấn để ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm, cũng như truy xét các vụ việc trên địa bàn. Bên cạnh đó, với hình ảnh mà hệ thống camera này thu được có thể phục vụ xử lý phạt nguội đối với các trường hợp vi phạm giao thông.

Phát biểu về vấn đề này, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, “Quận Đống Đa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn Hà Nội lắp đặt camera an ninh tại những điểm phức tạp. Qua một năm triển khai, nhiều vụ việc xảy ra đã được khai thác từ camera đạt kết quả tốt. Công an quận Đống Đa đã lắp đặt 34 camera tại các điểm trọng yếu và các hộ dân cũng đã tự bỏ tiền đầu tư hơn 1822 camera trên địa bàn quận”.

Nhờ đó, tình hình trộm cắp, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn Quận Đống Đa đã giảm đáng kể, tình trạng đua xe trái phép cũng được hạn chế, vấn đề trật tự giao thông đô thị, vệ sinh môi trường ngày càng được cải thiện, từng bước chuyển hóa được tình hình phức tạp về tệ nạn xã hội trên một số tuyến đường. Thống kê cho thấy, trong hơn một năm qua, những hình ảnh từ hệ thống camera đã hỗ trợ lực lượng Công an Quận Đống Đa khám phá, điều tra hơn 70 vụ phạm pháp hình sự. Điển hình là các vụ án giết người xảy ra tại quán Karaoke AKAI số 295 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa ngày 27/8/2016; vụ trộm cắp tài sản có giá trị lên tới 100 triệu đồng tại địa chỉ số 11B ngõ 1132 đường Láng, phường Láng Thượng…

Ngoài hệ thống camera giám sát để đảm bảo an ninh trên địa bàn quận, công an Quận Đống Đa đã triển khai lắp camera giám sát tại các nơi tiếp nhận hồ sơ, đăng ký thường trú, cấp và trả CMND để theo dõi công tác tiếp dân. Việc làm này không chỉ thể hiện tính công khai, minh bạch mà còn giúp cán bộ quản lý cũng như người dân giám sát được phong thái, cách thức làm việc của cán bộ tiếp dân, giúp cán bộ có thái độ ứng xử phù hợp.

Tại hội nghị này, Viettel đã tổ chức khu trưng bày và trình diễn giải pháp công nghệ Camera An ninh giám sát. Trong đó sản phẩm V-Cam, một thương hiệu do Việt Nam làm chủ công nghệ được giới thiệu với nhiều tính năng vượt trội so với các thương hiệu camera khác trên thị trường.

Ngoài dòng camera giám sát tiêu chuẩn hiện đang cung cấp, trong thời gian tới Viettel tiếp tục đưa ra dòng camera trung và cao cấp với nhiều tính năng chuyên biệt như có khả năng ghi chuyển động tốc độ cao, nhận dạng biển số, nhận dạng khuôn mặt, đo lường tốc độ, đo lường lưu lượng người... phù hợp để kiểm soát giao thông, giám sát tình hình an ninh trật tự, công tác quản lý điều hành điều phối, ứng dụng sâu rộng vào trong các lĩnh vực kinh doanh, đời sống và xã hội.

Hiện UBND thành phố Hà Nội đã chọn Viettel cũng là đơn vị thực hiện kết nối hệ thống camera giám sát an toàn, an ninh trên địa bàn thành phố và nhiều hạng mục khác trong chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Với lợi thế đã triển khai hệ thống Camera sẵn, Quận Đống Đa sẽ là Quận đầu tiên Viettel đề xuất đưa vào điều hành chung trong trung tâm điều hành thành phố. Trong giai đoạn 2, Viettel sẽ chủ trì tích hợp toàn bộ các camera xã hội hóa của Quận Đống Đa nói riêng và toàn thành phố nói chung để giám sát điều hành tập trung. Đồng thời xây dựng luồng cảnh báo/phối hợp liên ngành để có thể xử lý ứng cứu nhanh khi có các sự cố.

“Trước mắt, với thế mạnh về hạ tầng viễn thông và CNTT, Viettel sẽ tiến hành quy hoạch lại hệ thống camera của quận Đống Đa để có hệ thống truyền dẫn đảm bảo về chất lượng và tính bảo mật”, ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Viettel Hà Nội khẳng định.

“Trong dự án mà Hà Nội giao cho Viettel, giai đoạn hai sẽ phải xây dựng mạng Metro One, phát triển phần mềm camera mới để có nhận diện hình ảnh, đếm lưu lượng xe, mật độ giao thông, nhận dạng khuôn mặt, cảm biến tốc độ... Trên các tính năng đó Viettel sẽ xây dựng hệ thống quản trị cho người quản lý. Viettel cũng sẽ triển khai hệ thống camera này đến các bệnh viện và trường học tại Hà Nội” ông Tính nói.

PV