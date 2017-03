Một số nữ sinh ở xã Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau) trình báo với nhà trường về việc bị kẻ lạ mặt giở trò đồi bại vào sáng sớm.

Ngày 17/3, lãnh đạo Công an xã Thới Bình cho biết đơn vị đang kết hợp với lực lượng điều tra của huyện tổ chức phục kích bắt kẻ sàm sỡ nữ sinh Trường THPT Thới Bình. Theo tờ trình của trường, có ít nhất 3 nữ sinh bị một thanh niên lạ mặt sờ vào vùng nhạy cảm.

Đoạn đường lau sậy mọc um tùm được cho là nơi các nữ sinh bị sàm sỡ. Ảnh: Hải Long.

"Trước đây Trường THPT Thới Bình có báo một lần nhưng khi chúng tôi bố trí lực lượng theo dõi thì kẻ sàm sỡ không xuất hiện. Hai ngày trước, trường tiếp tục có văn bản gửi công an xã nhờ hỗ trợ vì các em không an tâm đến trường khi kẻ lạ mặt lại xuất hiện", lãnh đạo Công an xã Thới Bình nói.

Theo phản ánh của các nữ sinh, thời gian gần đây khi các em đạp xe đi học từ cầu Thới Bình đến trường vào buổi sáng thì có người chạy xe máy theo và vờ hỏi thăm đường. Chờ "con mồi" dừng xe để hướng dẫn thì "kẻ biến thái" dùng tay sờ vào thân thể các em.

Lúc đầu, nạn nhân không dám báo nhà trường vì ngại. Đến khi nhiều nữ sinh kể với nhau nghe về chuyện bị sàm sỡ thì các em thống nhất gặp ban giám hiệu để phản ánh vụ việc.

"Đoạn đường các em tố bị sàm sỡ chưa được 1 km, đấu nối với tuyến Hành lang ven biển phía Nam, hay còn gọi là đường Xuyên Á. Đoạn này rất vắng, lau sậy mọc um tùm nên phức tạp", một công an viên chia sẻ.

Xã Thới Bình có một đoạn giáp với đường Hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường