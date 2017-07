Thủ tướng phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, báo cáo tại Phiên họp thứ 13 và 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tới...

Bắt đầu từ Phiên họp thứ 13 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ.

Cụ thể, đối với Phiên họp thứ 13 dự kiến ngày 10-11/8/2017 và 14-18/8/2017, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công; Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lý lịch tư pháp.

Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) sẽ do Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sẽ do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Báo cáo của Chính phủ về việc giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT)" sẽ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”.

Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) sẽ do Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp chuẩn bị.

Đối với Phiên họp thứ 14 dự kiến từ ngày 11-15/9/2017 và ngày 18/9/2017, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; dự án Luật An ninh mạng sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Báo cáo của Chính phủ về việc giám sát chuyên về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh” sẽ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.