Người tiêu dùng vẫn có thói quen ra chợ, tận tay sờ miếng thịt còn nóng hôi hổi. Hoặc ngay khi con lợn vừa mới được giết mổ ra, nhiều người tranh thủ đi mua ngay. Ăn thịt còn “nóng” như vậy có phải là tốt?

Người tiêu dùng vẫn thích sử dụng các loại thịt được bày bán ở chợ (ảnh minh họa)

Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng phòng Chất lượng nông sản, (Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – NAFIQAD (Bộ NNPTNT), ở các nước khác, người ta chủ yếu ăn thịt mát và thịt cấp đông. Chỉ riêng trong nước, thực tế người dân vẫn thích ăn thịt “nóng”. Thực tế, những sản phẩm thịt trên thị trường nếu không được bảo quản như làm mát, hoặc cấp đông sẽ có thời gian bảo quản thấp hơn. Và rõ ràng nguy cơ nhiễm các vi sinh vật, vi khuẩn sẽ cao hơn, không đảm bảo về vệ sinh ATTP. Người tiêu dùng mua thịt tươi về, sử dụng không ht vẫn đưa vào tử lạnh để ở ngăn mát, hoặc ngăn đá, không khác gì thịt đông lạnh.

“Về góc độ vệ sinh ATTP, nên lựa chọn thực phẩm đông lạnh, vì sau khi giết mổ, người ta đem đi làm lạnh sau đó mới cấp đông, theo đúng quy trình, thịt sẽ có độ tươi ngon nhất. Nhất là sản phẩm đông lạnh đều có nhãn mác, thông tin đầy đủ. Có thể sử dụng được trong bao nhiêu ngày, hạn sử dụng còn bao nhiêu, người tiêu dùng có thể biết được để sử dụng” – ông Thuận cho hay.

Thịt để trong ngăn mát, đảm bảo an toàn VSTP (ảnh minh họa)

Theo ông Tạ Văn Tường - Giám đốc Trung tâm Phát triển Chăn nuôi Hà Nội, chuyển sang dùng thịt đông, thịt mát cũng sẽ giải quyết được bài toán về an toàn thực phẩm, về giá cả. Ông Tường phân tích: “Vì người tiêu dùng chỉ thích ăn thịt tươi, nên hầu hết người bán đều có gắng bán trong ngày, khi bị ế hàng họ sẽ cố gắng bán với giá thấp hơn. Do vậy, giá cả sẽ không được đảm bảo. Còn khi chuyển hẳn sang thịt mát thịt cấp đông thì người sản xuất buộc phải đi theo nhu cầu của người tiêu dùng là sản xuất ra thịt mát thịt cấp đông. Khi đó, mọi sản phẩm sẽ có bao gói nhãn mác và lúc đó thì nhà nước mới quản lý được triệt để về an toàn thực phẩm và đồng thời chuỗi sản xuất mới được hình thành và sẽ giải quyết được nhiều bất cấp về được mùa rớt giá, sản phẩm chất lượng thấp không rõ nguồn gốc, không xuất khẩu được”.

“Để giải quyết được vấn đề an toàn thực phẩm và chất lượng của cuộc sống của người tiêu dùng, thì vai trò quyết định chính là sự thay đổi về thói quen tiêu dùng của toàn xã hội khi người tiêu dùng chuyển hẳn sang sử dụng thịt mát và thịt cấp đông thì sản xuất buộc phải đi theo nhu cầu của người tiêu dùng” – ông Tường chia sẻ.

Theo ông Tường, việc duy trì thói quen sử dung thịt nóng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, bởi ngoài việc không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm như mắt thường quan sát thấy, thịt nóng còn là tác nhân chính gây lên các bệnh truyền nhiễm cho người.

Do đó, ông Tường cho rằng: Chúng ta phải thay đổi ngay thói quen này. Việc thay đổi cần phải truyền thông mạnh để thay đổi thói quen cho người tiêu dùng về tác hại của việc ăn thịt nóng.

Các cửa hàng tiện ích phát triển ở khắp nước nhưng hiện chỉ có hàng khô đóng khô đóng gói sẵn ít thực phẩm tươi. Điều này cần thay đổi.

Cần cung cấp thông tin đầy đủ đến người tiêu dùng vì các cơ quan nhà nước có làm tốt đến mấy thì vẫn gặp khó khăn vì chính người tiêu dùng là người quyết định mua hay ko mua, buộc sản xuất phải đi theo. Do đó cần phải khuyến cáo người tiêu dùng.

Giải quyết được vấn đề thịt cấp đông thì sẽ giải quyết được vấn đề giá cả tiêu thụ trong ngày. Chỉ thịt cấp đông mới giải quyết được vấn đề này.

Trong khi đó, ông Nhữ Đình Tú- Tổng Giám đốc Công ty Lebio bày tỏ: "Tôi cũng là một nhà khoa học, tôi thấy trong thịt nóng hiện nay chứa một lượng vi khuẩn cực lớn. Chúng tôi đã từng lấy nhiều mẫu thịt ở chợ để về phân tích, kết quả cho thấy lượng vi khuẩn Salmonella và E.coli có trong thịt lợn cao gấp nhiều lần so với thịt mát hoặc cấp đông".