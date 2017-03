Nhiều trường hợp kéo dài nhiều năm liền nhưng cơ quan chức năng phải bó tay.

Qua công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật, mới đây VKSND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã phát hiện nhiều bị án nữ lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật liên tục mang thai, nuôi con nhỏ... để né án tù.

Liên tục sinh con

Theo một bản án hình sự phúc thẩm hồi tháng 11-2010 của TAND tỉnh Kiên Giang, Bùi Thị Thu Hà (ngụ xã Dương Tơ, Phú Quốc) bị phạt 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Năm tháng trước đó, Hà đã sinh con nên TAND huyện Phú Quốc ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù cho Hà đến tháng 6-2013. Trong đơn xin hoãn thi hành án (THA), Hà cam kết khi con đủ 36 tháng tuổi sẽ THA theo bản án đã tuyên.

Tuy nhiên, thời gian này Hà lại mang thai, đến tháng 3-2013 thì sinh con tiếp. Tháng 6-2013, TAND huyện Phú Quốc phải ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù cho Hà đến tháng 3-2016. Trong đơn xin hoãn THA, Hà tiếp tục cam kết khi con đủ 36 tháng tuổi sẽ THA theo bản án đã tuyên.

Gần đến ngày phải THA, tháng 3-2016, Hà lại có đơn xin hoãn THA với lý do mới sinh con vào tháng 11-2015. Kết quả, Hà được tiếp tục hoãn THA đến tháng 11-2018. Cứ thế, bảy năm nay Hà vẫn chưa thụ án. Tới tháng 11-2018 mà Hà lại sinh con thì theo quy định, tòa sẽ vẫn phải hoãn THA cho Hà.

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều, người liên tục có bầu, sinh con để né án tù, tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: H.NAM

Trường hợp khác, Nguyễn Thị Hằng phải chấp hành hình phạt hai năm tù theo một bản án hình sự phúc thẩm hồi tháng 11-2008 của TAND tỉnh Kiên Giang. Hằng xin hoãn THA với các lý donuôi con dưới 36 tháng tuổi, lao động chính, chồng bị bệnh nặng, chồng ly hôn, phải nuôi các con còn nhỏ và được TAND huyện Phú Quốc hoãn THA bảy lần, kể từ tháng 12-2008.

Tại lần hoãn thứ bảy, Hằng cam kết xin tiếp tục được hoãn đến ngày 17-1-2017 sẽ THA phạt tù. Đến ngày này, Hằng lại xin hoãn THA với lý do đang mang thai được 10 tuần. Kết quả là Hằng được hoãn lần tám (sáu tháng, đến tháng 7-2017). Như vậy, nếu sinh con, Hằng sẽ được hoãn THA đến năm 2020.

Nại lý do bị bệnh, ly hôn, lao động duy nhất...

Phan Thị Tý phải chấp hành hình phạt chín tháng tù về tội đánh bạc theo một bản án hình sự phúc thẩm hồi tháng 2-2012 của TAND tỉnh Kiên Giang. Tý có đơn xin hoãn THA một năm (đến tháng 3-2013) với lý do đang điều trị bệnh động kinh và được TAND huyện Phú Quốc chấp nhận.

Gần hết thời gian này, Tý làm đơn xin hoãn THA ba năm (đến tháng 2-2016) với lý do bị bệnh động kinh, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Theo quy định, TAND huyện Phú Quốc ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù.

Đáng nói là sau thời gian Tý phải nuôi con nhỏ, TAND huyện Phú Quốc lại hoãn chấp hành hình phạt tù cho Tý trong ba tháng với lý do điều trị bệnh động kinh. Tiếp đó, tòa lại cho Tý hoãn THA trong ba tháng nữa với lý do là lao động duy nhất trong gia đình, nuôi hai con đang đi học, chồng ly thân. Chưa hết, sau đó tòa tiếp tục cho Tý hoãn THA sáu tháng với lý do là lao động duy nhất trong gia đình.

Sau năm lần được tòa hoãn THA, Tý đã né tránh việc chấp hành án được hơn năm năm. Đến nay, khi thời hạn hoãn THA đã hết, qua xác minh thì phát hiện Tý... không có mặt ở địa phương. Sau đó Tý gửi đơn xin miễn chấp hành án phạt tù, nại rằng theo BLHS 2015 thì người đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn Tý chỉ sử dụng 1,5 triệu đồng để đánh bạc. Tuy nhiên, theo bản án phúc thẩm, tổng số tiền Tý và các đồng phạm dùng để đánh bạc là hơn 46 triệu đồng nên VKSND huyện Phú Quốc đã trả lời Tý không thuộc trường hợp được miễn chấp hành án.

Tương tự, Nguyễn Thị Bích Liên là đồng phạm trong vụ án này với Tý cũng bị TAND tỉnh Kiên Giang phạt chín tháng tù về tội đánh bạc. Với nhiều lý do như là lao động chính, chồng ly hôn, phải nuôi cha mẹ già, đang mang thai, phải nuôi con nhỏ…, Liên cũng được TAND huyện Phú Quốc hoãn THA nhiều lần.

Hết thời hạn hoãn lần hai (tháng 3-2013), Liên bỏ trốn, bị truy nã. Đến tháng 8-2013, Liên ra đầu thú và xuất trình kết quả siêu âm đang mang thai được 17 tuần. Vì vậy, Liên lại được hoãn THA. Sau đó Liên sinh con và tiếp tục được hoãn THA 36 tháng để nuôi con nhỏ (đến tháng 2-2017). Ngày 28-2-2017, Liên làm đơn xin tiếp tục được THA với lý do... đang mang thai bảy tuần tuổi. Thế là Liên lại được hoãn THA tiếp sáu tháng nữa để chờ sinh con.

Dùng con nhỏ để... đối phó công an

Ngày 10-2, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã phạt Nguyễn Thị Kiều (44 tuổi) hai năm ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Từ năm 1990 đến tháng 7-2012, Kiều đã năm lần bị bắt vì trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Cuối năm 2012, Kiều bị TAND huyện Long Hồ phạt một năm ba tháng tù về hai tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Từ đó đến nay Kiều vẫn chưa chấp hành án vì liên tục có bầu, sinh con (Kiều đã có 10 đứa con, đứa nhỏ nhất sinh tháng 12-2015).

Trong thời gian được tạm hoãn THA, Kiều vẫn trộm cắp. Một điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ cho biết Kiều thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nhưng vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên CQĐT phải cho tại ngoại. Lần nào CQĐT mời đến làm việc, Kiều cũng viện lý do phải lo cho con để trì hoãn. Lúc đến làm việc, Kiều đều dẫn theo ít nhất hai đứa con với lý do không có ai trông. Khi cán bộ điều tra lấy lời khai, Kiều thường lén nhéo con để các cháu quấy khóc, gây rất nhiều khó khăn cho CQĐT...

HỒNG NAM