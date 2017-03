Cho rằng phần xương cốt và trang phục được cơ quan chức năng tìm thấy có đặc điểm giống người thân mất tích, một số người đến công an trình báo, đề nghị được giám định ADN.

Khu bể phốt - nơi phát hiện bộ hài cốt người phụ nữ. Ảnh: Lê Hoàng.

Chiều 24/3, ông Lê Thế Tuấn, Trưởng công an thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cho biết, sau khi một gia đình phát hiện bộ hài cốt trong lúc làm nhà, mấy ngày qua có một số người ở các xã lân cận như Phúc Đường (Như Thanh), Tế Nông (Nông Cống)… đến cơ quan công an trình báo thân nhân mất tích và xin được giám định ADN. Cơ quan điều tra đã lấy một số mẫu xương, răng đưa đi giám định gen.

Ông Lê Văn Đồng, Chủ tịch UBND thị trấn Nông Cống cho hay, nhiều năm qua trong vùng không có người nào mất tích có đặc điểm tương tự. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không có bất thường.

Do vụ việc nằm ngoài khả năng giải quyết của huyện nên công an tỉnh đã vào cuộc. Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho hay phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đang giám định mẫu xương. “Phải chờ kết luận chính thức sau khi cơ quan điều tra giám định, hiện chưa thể khẳng định đây có phải là án mạng hay không”, đại tá Hiếu nói.

Trước đó chiều 18/3, gia đình anh Nguyễn Văn Cường (thị trấn Chuối, huyện Nông Cống) thuê thợ về xây cất căn nhà mới ở thôn Nam Tiến. Khi đang hút bể phốt phía cuối mảnh đất, nhóm thợ phát hiện hộp sọ người. Tiếp tục hút nước, họ nhìn thấy nhiều mảnh xương cốt rời rạc nên báo nhà chức trách.

Qua khai quật, nhà chức trách xác định bộ hài cốt giới tính nữ, cao khoảng 1,55 m, độ tuổi 20-40, hệ thống xương còn đầy đủ, nguyên vẹn, không phát hiện tổn thương. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một số tư trang cá nhân gồm áo phông cộc tay, quần âu nữ...

Bộ hài cốt và tư trang sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm đã được chính quyền địa phương chôn cất ở nghĩa trang Đồng Chùa, thị trấn Nông Cống.