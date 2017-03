Không phải hôn nhân cứ kết thúc sẽ không nhìn mặt nhau nếu cả hai vẫn còn đủ sự cảm thông, tôn trọng và tình nghĩa dành cho người còn lại.

Năm 2007, Chad Stone và vợ chính thức ly dị, kết thúc cuộc hôn nhân không thể viên mãn như lời thề nguyện trước thánh đường năm nào của cả hai. Khác với những gì người ta thường nghĩ về một gia đình tan vỡ, cả hai luôn dành cho đối phương sự tôn trọng và tình nghĩa vợ chồng từng là cả cuộc đời của nhau. Để rồi nhiều năm sau, Stone giờ đây đã trở thành tác giả của cuốn The Love Magnet Rules: 101 Tips for Meeting, Dating and Keeping a New Love, vẫn có thể nói về vợ cũ bằng cả tấm lòng yêu thương thông qua một bức thư đầy cảm xúc.

Cả hai luôn dành cho đối phương sự tôn trọng và tình nghĩa vợ chồng từng là cả cuộc đời của nhau. (Ảnh: Internet)

“Gửi vợ cũ của anh,

Trong thư này, anh muốn nói rằng anh rất tự hào về hai chúng ta, rằng anh và em đã hoàn thành tốt vai trò của một người cũ trong cuộc đời người còn lại. Em có nhớ chúng ta từng nói với nhau rất nhiều điều khi chứng kiến những đôi chia tay vẫn không thể nguôi ngoai nỗi uất hận dành cho người còn lại không? Khi vừa bắt đầu xa nhau, chúng ta đã hành xử tốt hơn họ rất nhiều để tiếp tục với cuộc sống của riêng mỗi người. Thế nên, nhân cơ hội này, anh muốn cảm ơn em về tất cả.

Anh muốn chia sẻ với em 3 điều khiến anh rất đỗi tự hào về cái cách chúng ta đối mặt và giải quyết cuộc sống hậu ly hôn.

Anh tự hào khi chúng ta vẫn tôn trọng nhau

Cả anh và em đều biết, khoảng thời gian trước khi ly hôn thật sự rất khó khăn. Khi đó, mỗi người hoàn toàn có đủ lý do để thể hiện sự bực tức, chán nản và đau lòng trước đối phương. Anh mừng vì chúng ta không làm vậy và vẫn đối xử với nhau bằng tất cả sự tôn trọng. Anh thề anh chưa từng nói xấu hay quở trách em nửa lời. Và em cũng vậy.

Các con đã chứng kiến cảnh bố mẹ chúng giải quyết cuộc hôn nhân bất hạnh một cách tốt đẹp rồi đi trên con đường không có nhau. Thế nhưng, chúng vẫn luôn vâng lời và xem chúng ta như hình mẫu lí tưởng của cuộc đời. Điều đó làm anh tự hào.

Anh tự hào với tinh thần đồng lòng nuôi dạy con cái của chúng ta.

Sau này, anh nhận ra chúng ta may mắn khi các con chấp nhận và hành xử vô cùng trưởng thành vào thời điểm mối quan hệ của anh và em rạn nứt. Chúng cực kì hiểu chuyện và luôn sắp xếp thời gian cho bố và mẹ. Ly hôn rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nuôi dạy các con và anh tự hào rằng hai ta chưa bao giờ tranh cãi về vấn đề này. Anh và em đã xuất sắc đưa ra những kế hoạch phù hợp với tất cả mọi người. Chúc mừng hai chúng ta. Các con có lẽ cũng biết điều đó.

Anh tự hào vì chúng ta xem hậu ly hôn chính là thời điểm để trưởng thành

Anh biết chia tay chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ai trong chúng ta cũng từng vùi mình vào nỗi thất vọng và khổ đau khi hôn nhân đi đến hồi kết. Thế nhưng, khi một phần cuộc sống kết thúc, chúng ta phải tiếp tục tiến về phía trước với tất cả hi vọng và sự lạc quan về một tương lai tươi sáng hơn. Kể cả sau khi ly hôn, chúng ta vẫn có thể tìm được cơ hội và niềm hạnh phúc mới.

Mùa hè tới, chúng ta sẽ được nếm trải cảm giác của bậc phụ huynh ly hôn đến chúc mừng lễ cưới của con trai. Anh tin rằng chúng ta sẽ cho cho gia đình và bạn bè một lần nữa thấy rằng một người chồng cũ và một người vợ cũ hoàn toàn có thể đối xử với nhau bằng tất cả sự tôn trọng, trân quý và cả yêu thương. Anh thật sự tin chúng ta có thể làm được.

Anh đặc biệt tự hào về điều đó ở chúng ta.

Chúc em mọi điều tốt lành,

Chad”

Theo Afamily