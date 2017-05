Một số dòng xe có mức giảm giá trực tiếp gần trăm triệu đồng như Nissan X-Trail, Toyota Camry, trong khi mức giảm trung bình của các mẫu khác là từ 20 đến 40 triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt Nam đang chứng kiến đà suy giảm doanh số ở hầu hết hãng xe. Theo báo cáo của VAMA, 3 trong 4 tháng đầu 2017, tổng doanh số toàn thị trường liên tục sụt giảm.

Sau bước đi tiên phong giảm giá của Trường Hải, nhiều nhà sản xuất và phân phối ôtô ở Việt Nam cũng khuyến mại mạnh tay nhằm kích cầu và chặn đà suy giảm doanh số.

Tháng 5 ghi nhận mức giảm giá mạnh các dòng xe của Nissan Việt Nam. Theo đó, liên doanh này công bố mức giá mới cho mẫu SUV X-Trail chỉ từ 933 triệu đồng đến 1,11 tỷ đồng. So với mức giá cũ, giá bán mới trong tháng 5 giảm từ 49 đến 85 triệu đồng.

Ngoài X-Trail, một số dòng xe khác của Nissan như Sunny, Navara, Teana hay Juke còn được tặng phụ kiện hoặc tiền mặt trực tiếp từ 10 đến 30 triệu đồng.

Một liên doanh khác là GM Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi về giá và quà tặng cũng khá cao. Theo đó, dòng xe Chevrolet Cruze hiện có giá bán lẻ đề xuất chỉ từ 589 đến 699 triệu đồng, mức giảm từ 50 đến 60 triệu đồng.

Nhiều ông lớn ở thị trường ôtô Việt liên tục giảm giá xe để kích cầu.

Chevrolet Colorado cũng có mức ưu đãi từ 20 đến 50 triệu đồng tùy phiên bản. Các dòng xe khác như Trax, Captiva Revv, Orlando hay Aveo giảm từ 10 đến 30 triệu đồng.

Là những nhà sản xuất nắm thị phần lớn tại thị trường ôtô Việt Nam, các liên doanh Toyota và Ford cũng không đứng ngoài chiến dịch giảm giá.

Khảo sát tại các đại lý của Toyota ở Hà Nội cho thấy, Camry hiện là dòng xe có mức giảm giá lớn nhất từ 70 đến 80 triệu đồng tùy phiên bản. Innova và Corolla Altis có mức giảm từ 50 đến 55 triệu đồng.

Dòng xe ăn khách Toyota Vios cũng được giảm giá 30 đến 45 triệu đồng. Các mẫu xe nhập khẩu Thái Lan như Yaris và Hilux giảm 18 đến 20 triệu đồng.

Bước vào tháng 5, Ford Việt Nam thực hiện chiến dịch khuyến mại mùa Hè với mức ưu đãi cao nhất 59 triệu đồng dành cho dòng Ecosport. Một số model khác như Ranger XL, Focus, Fiesta hay Everest Trend được ưu đãi từ 15 đến 43 triệu đồng.

Sự chênh lệch về giá ảnh hưởng lớn đến doanh số của 3 mẫu SUV cùng phân khúc là X-Trail, Honda CR-V và Mazda CX-5.

Trường Hải chưa công bố mức giảm giá tháng 5 cho các mẫu xe du lịch Kia, Mazda hay Peugeot. Mặc dù vậy, bảng giá niêm yết của Kia, Mazda và Peugeot hiện luôn ở mức thấp hơn các dòng xe cùng phân khúc của đối thủ.

Mazda CX-5 hiện có giá bán lẻ chỉ từ 879 đến 990 triệu đồng. So với Honda CR-V hay Nissan X-Trail, giá bán của Mazda CX-5 thấp hơn 2 đối thủ đồng hương từ 54 đến 188 triệu đồng.

Theo nhận định của giới kinh doanh ôtô với tâm lý chờ đợi giảm thuế vào năm 2018, thị trường ôtô Việt trong năm 2017 nhiều khả năng sẽ không có sự tăng trưởng về doanh số so với năm 2016. Để duy trì doanh số và lợi ích, các hãng không còn cách nào khải phải thực hiện việc ưu đãi về giá cũng như khuyến mại. Đây là cơ hội cho người dùng có thể lựa chọn được một mẫu xe ưng ý với giá hợp lý.

Trước đó, theo báo cáo của VAMA, Trong tháng 4, doanh số bán hàng toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt 21.942 xe, giảm 18% so với tháng 3 và giảm 15% so với tháng 4/2016. Trong tổng số 21.942 xe bán ra có 10.705 xe du lịch, 9.562 xe thương mại và 1.675 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch giảm 36%, xe thương mại tăng 15% và xe chuyên dụng giảm 6% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.453 xe, giảm 10% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.489 xe, giảm 35% so với tháng trước.

Hân Nguyễn