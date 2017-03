Sáng 26/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe tải chở một lượng lớn hàng hóa nguồn gốc Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ.

Nhiều hàng hóa nhãn mác Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ bị Công an Hà Tĩnh thu giữ

Trước đó, vào lúc 2h30’ ngày 25/3, trên Quốc Lộ 1A thuộc địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 51C-21.211 do Cao An Đông (SN 1982, trú tại TX. Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chạy hướng Bắc-Nam chở một lượng lớn hàng hóa nguồn gốc Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 5 thùng Camera Sport 200 chiếc, 600 kính thực tế ảo, 900 đồng hồ nước, 6.000 kính bơi, 5.000 tai nghe, 300 đèn led, hàng trăm thiết bị điện tử… mang nhãn Trung Quốc. Được biết, trị giá lô hàng trên khoảng 300 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23/3, trên Quốc Lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên), Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp phát hiện, bắt giữ xe tải 79C-05.997, do Cao Khắc Hoa (SN1972, trú tại huyện Đông Hòa, Phú Yên) điều khiển điều khiển chạy hướng Bắc-Nam chở nhiều thiết bị âm thanh, ánh sáng, điện tử có hóa đơn, chứng từ không hợp lệ.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên và tiếp tục điều tra làm rõ.

Sỹ Quý