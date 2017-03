An Gia Investment và Quỹ Đầu tư Creed Group công bố đã hoàn tất việc mua lại 7 block thuộc Dự án Khu dân cư phức hợp Lacasa.

Sáng 12/3 tại TP HCM, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia Investment) và Quỹ Đầu tư Creed Group (Nhật Bản) họp báo công bố đã hoàn tất việc mua lại 7 block thuộc Dự án (DA) Khu dân cư phức hợp Lacasa (Quận 7, TP.HCM) từ tay Công ty CP Vạn Phát Hưng.

Trong đó, giai đoạn 1 An Gia Investment đã mua lại 2 block vào tháng 3/2015, giai đoạn 2 tiến hành mua lại 5 block tiếp theo.

Đây là DA thứ 6 được doanh nghiệp này thực hiện theo hình thức M&A trong thời gian qua.

Ông Lương Sĩ Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT An Gia Investment, cho biết: “Sau khi mua lại các DA, chúng tôi sẽ khai thác triệt để những lợi thế của vị trí, cải tiến thiết kế, gia tăng thêm tiện ích, điều chỉnh mức giá đồng thời đưa ra những chiến lược tiếp cận khách hàng và bán hàng hiệu quả. Đây là cách mà An Gia Investment đã áp dụng với 5 DA M&A trước đó và đã thành công”.

Được biết, DA mới này có quy mô khoảng 6 ha với 2.000 căn hộ bao gồm cả office-tel, có tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng.

Đây sẽ tiếp tục là một DA thuộc phân khúc trung cao cấp nên An Gia Investment đã dành hơn 3,5 ha đất để xây dựng các tiện ích phục vụ cư dân, trong đó có hơn 7.000 m 2 diện tích mặt nước bao gồm hồ bơi, các hồ cảnh quan, tiểu cảnh... để đảm bảo môi trường sống và giá trị thẩm mỹ của khu căn hộ.

DA này cũng được giới thiệu là có thiết kế đặc biệt với sảnh đón mở mang phong cách resort nghỉ dưỡng, kết nối toàn bộ 5 block, cho tầm nhìn không giới hạn xuyên suốt toàn bộ tiện ích nội khu.

An Gia Investment sẽ tung ra tổ hợp nhà mẫu cùng không gian trưng bày thuộc hàng đầu Việt Nam để phục vụ cho việc bán hàng và nhu cầu tham quan DA của khách hàng.

Để tự tin làm được những điều này, An Gia Investment cần một nguồn lực tài chính rất mạnh. Trong đó Quỹ Đầu tư Creed Group cam kết rót 200 triệu USD vào An Gia Investment, đưa doanh nghiệp này trở thành công ty hiếm hoi có “dự trữ” hàng ngàn tỷ đồng tiền mặt, là một trong năm thương vụ M&A bất động sản nổi bật nhất năm 2015. Creed Group và An Gia Investment nhanh chóng đẩy mạnh việc mua lại các DA cũ.

Đầu tiên là phát triển DA Angia Riverside và Angia Skyline từ 2 block của DA Lacasa. Chỉ trong vài tháng, 90% trên tổng số 800 căn hộ đã được bán sạch.

Hiện tại cả 2 DA đã hoàn thành cất nóc vượt tiến độ và sẽ hoàn tất bàn giao cho cư dân vào quý III và cuối năm 2017, ngược lại hoàn toàn với tình trạng “trùm mền” hàng mấy năm trời trước đó.

Gần đây nhất 2 doanh nghiệp này cũng đã hợp tác với Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt tái khởi động DA River City, quy mô 11,25 ha và đang thi công đúng tiến độ xây dựng, dự kiến bàn giao vào năm 2019.

Trước thời điểm Creed Group tham gia, An Gia Investment cũng đã thực hiện mua lại hàng loạt DA bị “đóng băng” trong nhiều năm liền, tất cả đều được “hồi sinh” sau khi chuyển nhượng cho An Gia Investment. Điển hình như DA The Garden (quận Tân Phú) mua lại của Công ty TNHH Đầu tư Nakyco được bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2016, đã nhanh chóng tăng giá hơn 40%; DA Angia Star (quận Bình Tân) mua lại của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tân Bình cũng chuẩn bị được bàn giao vào quý II/2017.

Trước câu hỏi tại sao lại lựa chọn con đường M&A thay vì tự phát triển quỹ đất để làm DA mới, ông Nguyễn Bá Sáng – Chủ tịch HĐQT An Gia Investment chia sẻ: “Thứ nhất, việc M&A các DA giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc hoàn thành các thủ tục pháp lý cũng như giải quyết những vấn đề liên quan đến đền bù và giải tỏa mặt bằng.

Nếu phát triển DA mới, công đoạn này có khi lên đến hơn một năm trời, trong khi thị trường đang có những tín hiệu tốt nên phải tận dụng cơ hội để giới thiệu sản phẩm ngay. Thứ hai, phần lớn các DA bị đứng đều nằm tại các vị trí đẹp, quỹ đất lớn, cận kề trung tâm, có hạ tầng dân sinh phát triển, kết hợp với lợi thế về kinh nghiệm của An Gia Investment và dòng tiền mạnh của Creed Group, chúng tôi dễ dàng phát triển những dòng sản phẩm mới phù hợp hơn”.

Ông Masakazu Yamaguchi – Giám đốc Quỹ Đầu tư Creed Group tại Việt Nam phát biểu: “Các quỹ đầu tư nước ngoài như chúng tôi có thế mạnh về tài chính và kinh nghiệm quản lý. Tuy nhiên, những doanh nghiệp trong nước lại có lợi thế rất lớn về tiếp cận quỹ đất, sự am hiểu về thị trường, môi trường kinh doanh và các chính sách pháp lý.

Tôi tin rằng, sự hợp tác giữa Creed Group và An Gia Investment cũng như giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ giúp kết hợp hiệu quả những thế mạnh của mỗi bên, tạo nên năng lực cạnh tranh lớn hơn rất nhiều”.

Theo các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp có quỹ đất nhưng do thiếu kinh nghiệm bán hàng, thiếu vốn hoặc chưa định hình được phân khúc nên không thể tiếp tục triển khai DA. Thông qua M&A các chủ đầu tư đã giải quyết được một phần quan trọng hàng tồn kho, nợ xấu trên thị trường bất động sản.

Các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, sau khi chuyển nhượng được DA cho những doanh nghiệp có tiềm lực cũng đã thu lại được nguồn vốn, trả được nợ và tái khởi động những kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

Lê Minh Hùng