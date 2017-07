Mỗi lần hết tiền tiêu xài, nhóm thanh niên cầm dao khống chế các cặp tình nhân tâm sự trong bóng tối ở công viên để cướp tiền và tài sản.

Hai đối tượng Hiếu và Giải

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Đinh Ngọc Hiếu (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Hoàng Trịnh Giải (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 18.7, ông Hoàng Quang Minh (51 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú quận Tân Bình) trên đường đi mua hủ tiếu về khi đến giao lộ Yên Thế - Cửu Long (phường 2, quận Tân Bình) thì thấy hai thanh niên đi bộ, lang thang trên vỉa hè nên tiến đến hỏi thăm.

Trong lúc trò chuyện, ông Minh bị hai đối tượng khống chế cướp chiếc xe máy và tẩu thoát.

Ngay sau khi bị cướp, ông Minh đến trình báo cơ quan công an. Từ trình báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định một băng nhóm có những đặc điểm nhận dạng giống như mô tả của nạn nhân nên tổ chức theo dõi, cả hai đối tượng Hiếu và Giải bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc xe máy cướp từ nạn nhân, Giải thay biển số và đưa cho người thân sử dụng, phương tiện này bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Khai với công an, các đối tượng cho biết bỏ nhà đi bụi rồi tụ tập ở khu vực Công viên Gia Định để ăn chơi. Mỗi lần hết tiền tiêu xài, nhóm này cầm dao dí vào cổ, khống chế các cặp tình nhân tâm sự trong bóng tối tại công viên để cướp tiền và tài sản.

Tính đến thời điểm bị bắt, băng nhóm này gây ra khoảng 14 vụ cướp tài sản.