Theo đại diện công ty bảo mật ECQ Global, hiện nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã chi tiêu hàng trăm ngàn USD cho việc nâng cấp tường lửa và công nghệ bảo mật nhưng lại không biết được chính xác những mối đe dọa mình sẽ gặp phải.

Ông Nguyễn Phương, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Bảo mật, Công ty ECQ Global chia sẻ quan điểm

Chiều nay, ngày 2/3/2017, tại Hà Nội, Công ty Hệ thống thông tin FPT phối hợp với Câu lạc bộ CEO&CIO Việt Nam tổ chức hội thảo “Giới thiệu giải pháp giám sát hiệu năng ứng dụng và các dịch vụ an toàn thông tin”.

Tại hội thảo, các diễn giả và khách mời đã cùng nhau chia sẻ về thực trạng cũng như nhu cầu doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả của các ứng dụng cho người dùng trong thời đại kỹ thuật số. Với sự chuyển dịch nhanh chóng sang công nghệ số, hiện nay các doanh nghiệp, tổ chức thường gặp phải các vấn đề như quá tải người truy cập ứng dụng trong cùng một thời điểm; hiệu năng phần mềm ứng dụng không ổn định…

“Hầu hết các doanh nghiệp đều đánh giá hiệu quả của các phần mềm ứng dụng thông qua phương pháp khảo sát lấy mẫu truyền thống, và chủ yếu chỉ giám sát được tình trạng của ứng dụng chứ không tìm hiểu được trải nghiệm của người dùng. Điều đó dẫn đến sự thiếu chính xác trong việc thấu hiểu nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng”, ông Koh Eng Kiong - Giám đốc Khu vực ASEAN của Dynatrace - đơn vị hàng đầu thế giới về các giải pháp giám sát hiệu năng ứng dụng chia sẻ.

Để hệ thống hoạt động trơn tru, đảm bảo hoạt động liên tục cũng như thấu hiểu khách hàng thì việc xây dựng giải pháp giám sát hiệu năng ứng dụng (APM) là điều rất cần thiết. Các công cụ này sẽ giúp các doanh nghiệp định vị được nơi xảy ra vấn đề về hiệu năng và xác định chính xác nguyên nhân để giải quyết, qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu hệ thống để người dùng được sử dụng các ứng dụng một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Trên thế giới, có hơn 8.000 tổ chức lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như Tài chính ngân hàng, Chính phủ, Bảo hiểm, Viễn thông, Bán lẻ… đã sử dụng giải pháp APM của Dynatrace để nâng cao hiệu suất hoạt động cho ứng dụng của mình. Có thể kể đến các tên tuổi như Nordstorm, Pandora, McGraw Hill Education, Volkswagen, SingTel, Maybank, OCBC, Prudential, Tổng cục Thuế Singapore, Malaysia, Singapore Airlines…

Tại Việt Nam, Vietinbank là một trong những đơn vị đi tiên phong ứng dụng giải pháp giám sát hiệu năng ứng dụng. Những kinh nghiệm và bài học triển khai thực tiễn của Vietinbank cũng đã được ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Giám đốc khối CNTT - Ngân hàng VietinBank chia sẻ tại hội thảo.

Tổng giám đốc FPT IS Phạm Minh Tuấn và ông Randy C.Axelrod - Giám đốc điều hành Công ty ECQ Global ký kết thỏa thuận hợp tác.

Một vấn đề nữa cũng được lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức chính phủ quan tâm là an toàn thông tin. Trong đó, hai trong rất nhiều những trăn trở của gần 100 lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức chính phủ tham dự hội thảo “Giới thiệu giải pháp giám sát hiệu năng ứng dụng và các dịch vụ an toàn thông tin” là: việc bỏ ra hàng trăm ngàn USD để nâng cấp tường lửa có thực sự giúp hệ thống thông tin của doanh nghiệp ngăn chặn được những tấn công từ bên ngoài hay không; và làm cách nào để có thể khôi phục ngay lập tức website hay ứng dụng bị sập bất ngờ do quá tải người truy cập tại cùng một thời điểm.

Ông Nguyễn Phương, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Bảo mật, Công ty ECQ Global cho biết, hiện nay nhiều đơn vị và tổ chức đã chi tiêu hàng trăm ngàn USD cho việc nâng cấp tường lửa và công nghệ bảo mật nhưng lại không biết được chính xác về từng chủng loại cũng như những mối đe dọa mà mình sẽ gặp phải.

Đến với hội thảo chiều ngày 2/3, đại diện của ECQ Global cũng đã trình bày một quan điểm khác về bảo mật và trả lời cho câu hỏi vì sao bảo mật chủ động có thể đem lại chiến lược phòng thủ tốt nhất. Bên cạnh đó, ECQ Global và các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã cùng thảo luận về cách thức xây dựng những nền tảng phòng chống tấn công mạng phổ biến hiện nay.

FPT mang giải pháp của Dynatrace, ECQ tới thị trường Việt Nam

Với mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn và gia tăng khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường cũng như tăng cường bảo mật thông tin, cũng trong chiều ngày 2/3/2017, FPT IS đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Dynatrace và ECQ. Theo đó, FPT IS sẽ là “cầu nối” giúp các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với các xu hướng, giải pháp công nghệ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động, kinh doanh dựa trên các phần mềm ứng dụng và dịch vụ số. Đồng thời, hợp tác này cũng sẽ giúp Dynatrace và ECQ mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Công ty Dynatrace với Công ty Hệ thống thông tin FPT vừa được ký kết chiều nay, ngày 2/3/3017 tại Hà Nội.

Ông Phạm Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty FPT IS chia sẻ, thỏa thuận hợp tác mới ký kết với Dynatrace và ECQ tiếp tục thể hiện sự cam kết của FPT trong việc đưa các công nghệ, giải pháp hàng đầu thế giới đến với thị trường Việt Nam. “FPT IS đã làm việc này suốt hơn 20 năm qua. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa những công nghệ tiên tiến nhất liên quan đến việc giám sát hiệu năng ứng dụng cũng như bảo mật, an toàn thông tin đến thị trường Việt Nam”, ông Tuấn nói.

Thỏa thuận hợp tác mới được ký kết với Dynatrace và ECQ, theo ông Tuấn cũng khẳng định sự chuyển dịch chiến lược của FPT IS thời gian vừa qua là chuyên sâu về các giải pháp, dịch vụ CNTT.

Đồng thời, cùng với trào lưu cuộc cách mạng số đang bùng nổ khắp nơi trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Trong thời gian qua, nhiều hệ thống CNTT lớn được triển khai trên toàn quốc như hệ thống bán vé điện tử, giám định bảo hiểm y tế, các hệ thống thông tin ứng dụng trong ngân hàng… đặt ra nhu cầu làm sao để các hệ thống này được vận hành liên tục, đảm bảo được hiệu năng khi số lượng người truy cập tăng nhanh trên phạm vi toàn quốc cũng như đảm bảo việc bảo mật những thông tin nhạy cảm có trong ứng dụng, phòng chống sự tấn công từ bên ngoài hay khi gặp sự có thì thời gian khắc phục là nhanh nhất. “Việc hợp tác với Dynatrace và ECQ sẽ giúp giải quyết được những vấn đề này”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, ký kết hợp tác với Dynatrace và ECQ là quyết định mang tính chiến lược của FPT IS. Ông Tuấn chia sẻ thêm: “Trước đây FPT IS chỉ tập trung vào các giải pháp, thiết bị nền tảng, thì nay là chúng tôi đưa tri thức về việc tối ưu giám sát hiệu năng ứng dụng và bảo mật tới các doanh nghiệp Việt Nam”.

Vân Anh