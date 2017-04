Ngoài những thói quen như hút thuốc, tiếp xúc với hóa chất, thì yếu tố di truyền là một trong số những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh ở nam giới.

Đó là nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo “Cập nhật xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị vô sinh” do Bệnh viện Đa khoa Medlatec (Hà Nội) vừa tổ chức tại Hà Nội.

TS.BS Nguyễn Khắc Hân Hoan, khoa Xét nghiệm Di truyền Y học (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, tình trạng vô sinh ngày càng trở nên phổ biến nhưng ít người biết rằng, nguyên nhân vô sinh còn do bất thường về di truyền.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, có khoảng 50% cặp vô sinh do nam giới, trong đó nguyên nhân do gen và nhiễm sắc thể chiếm 10-15% vô sinh nam. Vô sinh nam do gen Y gây xóa gen AZF (viết tắt của Azoospermia Factor) chính là yếu tố làm giảm hoặc không tạo tinh trùng…

Còn PGS.TS Phan Thị Hoan, Bộ môn Y Sinh học - Di truyền (Đại học Y Hà Nội) cho rằng, có khoảng 10% nam giới vô sinh có kết quả tinh dịch đồ bình thường.

Sau 1 năm lấy nhau, không dùng biện pháp tránh thai nào mà vẫn chưa có thai thì nên đi khám vô sinh.

Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra vô sinh lại do đứt gãy ADN tinh trùng. Tinh trùng bị đứt gãy ADN có thể dẫn tới vô sinh hoặc có con bị dị tật. Đứt gãy DNA tinh trùng làm giảm khả năng thụ tinh, giảm chất lượng phôi thai, từ đó làm giảm hiệu quả điều trị vô sinh.

Hiện nay, xét nghiệm Halosperm được dùng để đánh giá độ đứt gãy và từ đó tiên lượng cho các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Do vậy, PGS.TS Phan Thị Hoan khuyến cáo, cần phổ biến xét nghiệm Halosperm và ứng dụng xét nghiệm này trong tìm nguyên nhân vô sinh hiếm muộn ở nam giới có tinh dịch đồ bình thường và cả bất thường.

Ngoài nguyên nhân do di truyền, TS.BS Lê Minh Châu, nguyên Phó trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết đối với nam giới thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu bia, làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với hóa chất như phun thuốc trừ sâu; hay làm trong môi trường, nhiệt độ nóng, ngồi bàn giấy quá lâu, hay làm nghề lái xe đường dài… có thể làm “tổn thương” tinh trùng, suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng.

Để sớm phát hiện và điều trị vô sinh hiệu quả, TS.BS Lê Minh Châu khuyến cáo các cặp vợ chồng không có khả năng hoạt động tình dục, không có thai một cách tự nhiên trong vòng một năm mà không áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào... thì nên đi thăm khám ngay (cả vợ và chồng).

Lê Phương