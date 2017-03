Những cơ sơ mầm non tư thục không phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Nơi có phép lại lập lờ dưới hình thức “trường” để “móc túi” phụ huynh… Sai phạm sờ sờ nhưng qua các đợt thanh kiểm tra, tất cả đều bình an vô sự.

Phụ huynh không biết con đang học chui

Theo con số được UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cung cấp, hiện trên địa bàn phường này có đến 67 cơ sở mầm non tư thục và chỉ có 3 trường mầm non (Hoa Ban, Hướng Dương và Bim Bon).

Thế nhưng, đây là con số trên giấy tờ, thực tế cơ sở mầm non tư thục ở phường Hoàng Liệt cao hơn rất nhiều. Sau một thời gian điều tra, chúng tôi đã phát hiện nhiều cơ sở mầm non tư thục không phép vẫn đang ung dung hoạt động nhưng không hề bị xử lý.

Tại các cơ sở mầm non “3 không” (không phép, không ai quản lý, không ai đánh giá chất lượng) này vẫn có rất đông học sinh theo học. Phỏng vấn một số phụ huynh đang có con học tại đây, không ai hay biết “trường” của con mình không phép.

Một cơ sở mầm non trong khu chung cư HH Linh Đàm

Trong vai một phụ huynh đi tìm cơ sở mầm non cho con học, chúng tôi tìm đến khu HH, với 12 tòa nhà cao sừng sững. Đến đây, Pv như lạc vào “ma trận” các cơ sở mầm non. Cơ sở nào cũng quảng cáo “cô giáo giỏi, bằng cấp đầy đủ, cơ sở vật chất tốt, nuôi dạy trẻ khoa học và học phí… cạnh tranh”.

12 tòa nhà khu HH, hầu hết đều có cơ sở mầm non tư thục, thậm chí có tòa có đến 5- 6 cơ sở. Điển hình như tòa HH2C mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2016 nhưng hiện tại tòa nhà này có đến 6 cơ sơ mầm non tư thục. Các cơ sở mầm non này đều “biến thể” từ căn hộ để ở thành “trường”.

“Trường K.H dù quy mô nhỏ nhưng cô chủ nhiệm lớp đang là giáo viên của một trường công có tiếng ở Hà Nội. Các cô giáo ở đây cũng được tuyển chọn rất khắt khe. Cách nuôi dạy rất tốt, đặc biệt hệ thống camera được bố trí 4 góc nên rất yên tâm”, một phụ huynh đang cho con học tại một cơ sơ ở tòa HH2C tâm sự.

Cơ sở mầm non Gấu trúc Panda nằm khiêm tốn tại tầng 2 tòa HH1B nhưng vẫn thu nhận hơn 200 trẻ

Trong danh sách được ông Tạ Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cung cấp, tại tòa nhà HH2C chỉ có 2 cơ sở mầm non tư thục được cấp phép. Điều đó có nghĩa là các cở sở còn lại đều hoạt động “chui”.

Ngôi “trường” được phụ huynh nói với những lời có cánh ở trên nằm trong số những cơ sở không phép.

Quá trình đi thực tế để tìm hiểu, Pv Đời sống Plus đã tìm đến rất nhiều cơ sở mầm non không phép tại khu HH. Tại đây, “cô” quản lý đều cam kết đủ thứ. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi đưa danh sách các cơ sở đã có phép không có tên cơ sở đó, họ mới thú thật là đang hoạt động “chui”. Có cơ sở tại tòa HH3 đã “trốn” được hơn 1 năm nay.

Hiện tại, khu HH có 15 cơ sở mầm non (có phép) chịu sự quản lý của UBND phường Hoàng Liệt. Số cơ sở mầm non “chui” chưa thống kê hết. Tất nhiên, với những cơ sở không phép, từ “cô giáo” đến chất lượng học tập cũng như sự an toàn của con trẻ đều phải đặt câu hỏi.

Đang sai… bắt phải đúng!

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), cơ sở mẩm non do phường/xã cấp phép. Trường mầm non do Phòng GD&ĐT quận/huyện cấp phép. Tất nhiên, điều kiện để thành lập trường cao hơn rất nhiều so với cơ sở mầm non.

Đơn cử, trường mầm non phải có sân chơi ngoài trời, đồ chơi và cây xanh cho trẻ. Chiếu theo tiêu chuẩn này, toàn khu HH không có cơ sở nào có thể phát triển lên thành trường được. Đó cũng là lý do, 1 số cơ sở mầm non ở khu này có diện tích mặt bằng lớn nhưng vẫn chỉ được cấp phép là “Cơ sở mầm non”.

Cũng theo quy định, 1 cơ sở mầm non không được quá 50 trẻ. Thế nhưng, thực tế hiện nay trên địa bàn phường Hoàng Liệt có rất nhiều cơ sở đang có số trẻ gấp 4-5 lần.

Cơ sở mầm non Tràng An có sổ trẻ vượt mức cho phép nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục tuyển sinh

Cơ sở mầm non Trăng sáng (HH4B), Gấu trúc Panda (HH1B), Tràng An (HH3)… đều đang có số trẻ đông khủng khiếp. Dù đã quá tải nhiều lần nhưng các cơ sở này (trừ Trăng sáng) vẫn tiếp tục chiêu sinh.

Cô giáo quản lý Phạm Bích Ngọc, cơ sở mầm non Trăng sáng cho biết: Cơ sở này hiện có 286 trẻ, 13 lớp và 35 giáo viên và cán bộ quản lý. Tương tự, Gấu trúc Panda có trên 200 trẻ và Tràng An có trên 300 trẻ…

“Nhu cầu học rất lớn do dân cư quá đông. Cơ sở mở ra chiêu sinh quá nhanh, không nghĩ chúng tôi lại chiêu sinh nhanh như vậy. Vẫn biết quy định chỉ được nhận 50 trẻ nhưng nói thật là không nhận… thì phí. Dù sao cơ sở mầm non cũng là hình thức kinh doanh”, cô Ngọc thật thà chia sẻ.

Để che mắt và dễ dàng cho việc “móc túi” phụ huynh, nhiều cơ sở mầm non ở khu HH Linh Đàm đều “núp bóng” dưới danh nghĩa “trường”. Quy định cơ sở mầm non, nhóm lớp… chỉ có người đứng đầu quản lý. Không được xưng danh là trường, không có hiệu trưởng, hiệu phó.

Thế nhưng, tại cơ sở mầm non Trăng sáng hay Tràng An đều treo biển phòng hiệu trưởng, hiệu phó và tự phong “hiệu trưởng”, “hiệu phó” hẳn hoi. Cô Ngọc thẳng thắn: “Dựng lên như vậy là để “làm màu” với phụ huynh”.

Cơ sở mầm non Trăng sáng nhận đến 286 trẻ nhưng vẫn "vượt qua" đợt kiểm tra mới đây của cơ quan chức năng

Chất lượng, điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên chỉ ở mức “cơ sở” nhưng tuyển sinh, thu học phí và hoạt động như một nhà trường. Làm như vậy là gian dối, sai quy định? PV đặt câu hỏi.

Quản lý các cơ sở này đều thừa nhận, biết là sai nhưng họ vẫn làm. Đơn giản, dù có sai phạm thì vẫn không bị xử lý, ngược lại còn được cấp trên “bật đèn xanh” theo kiểu đang sai sửa thành đúng.

Quản lý cơ sơ mầm non tư thục Trăng sáng cho biết: Mới đây, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai đã đến cơ sở thanh kiểm tra nhưng “không có vấn đề gì”. Vì cơ sở đang có số lượng trẻ quá đông nên “các chị” ở phòng đang giục… phải lên trường, bắt lên ngay lập tức!?

(Còn nữa)

An Bình

Theo Đời sống Plus