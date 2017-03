Do không khí lạnh mạnh bổ sung nên nhiệt độ toàn miền Bắc ngày 26/3 giảm sâu; Hà Nội rét nhất là 15 độ C, nhiều nơi vùng núi nhiệt độ dưới 10 độ C.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do không khí lạnh mạnh bổ sung nên nhiệt độ toàn miền Bắc ngày 26/3 giảm sâu. Hà Nội rét nhất là 15 độ C, nhiều nơi vùng núi nhiệt độ dưới 10 độ C.

Từ sáng 25/3, khi khí lạnh mạnh tràn về, thời tiết miền Bắc đã có sự xáo trộn lớn, nhiều nơi mưa rất to và gió lớn.

Ngay tại thủ đô Hà Nội, lượng mưa đo được trong 3 tiếng lên tới gần 40mm. Tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai ngoài mưa rào còn có dông, gió giật đến cấp 9.

Không khí lạnh lại tiếp tục được bổ sung nên ngày 26/3 nhiệt độ khu vực các tỉnh Bắc Bộ không vượt quá 23 độ C. Trời sẽ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có thể xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội trong ngày 26/3 sẽ không vượt quá 19 độ C, đến đêm chỉ còn khoảng 15 độ C; Lạng Sơn rét 12-15 độ C, Hải Phòng 14-18 độ C, Điện Biên từ 16-23 độ C, Sơn La 16-21 độ C, Thanh Hóa 16-20 độ C, Vinh (Nghệ An) 18-21 độ C...

Trong ngày mai 27/3, nền nhiệt miền Bắc sẽ nhích thêm khoảng 2 độ C, trời sẽ hết mưa và từ ngày 28/3, trời sẽ nắng ấm nhanh trở lại với nền nhiệt 26-27 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 26/3 trời dịu nắng, phổ biến ở mức 30-34 độ C. Chiều tối và đêm cần đề phòng mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể có tố lốc và gió giật mạnh./.