Thời báo Nhật Bản mới đây dẫn lời một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, Tô-ki-ô đang cân nhắc khả năng mua sắm và triển khai tên lửa hành trình tầm xa Tô-ma-hốc nhằm đối phó với những nguy cơ an ninh liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng...

Tên lửa Tô-ma-hốc được phóng từ hệ thống MK-41 VLS trên tàu USS Farragut. Ảnh: US Navy

Hiện Chính phủ Nhật Bản đang để ngỏ khả năng dành riêng khoản ngân sách chi cho các cuộc nghiên cứu với mục đích đạt được năng lực tấn công nhằm vào các cơ sở phóng tên lửa của đối phương. Kyodo cho biết năng lực tấn công này rất có thể là tên lửa hành hình tầm xa Tô-ma-hốc do Mỹ sản xuất, có đủ khả năng đánh trúng mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên khi phóng từ các chiến hạm trên biển Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc triển khai các tên lửa Tô-ma-hốc trên hạm đội khu trục hạm Aegis của Lực lượng Phòng vệ (SDF) Nhật Bản. Các tàu chiến này của Nhật sẽ cần chỉnh sửa để có thể vận hành loại tên lửa này. Tuy nhiên, việc trang bị loại vũ khí này được cho là không quá khó bởi Tô-ma-hốc được phóng từ MK-41, hệ thống có thể phóng được rất nhiều loại tên lửa khác nhau từ tấn công đến phòng thủ. Mục tiêu trang bị Tô-ma-hốc có thể được chính phủ Nhật Bản đề xuất đưa vào dự thảo ngân sách năm tài chính 2018. Tất nhiên, để đạt được điều đó Nhật Bản sẽ phải sửa đổi Hiến pháp, trong đó có điều khoản quy định từ bỏ chiến tranh để giải quyết các tranh chấp. Chính phủ và đảng cầm quyền Nhật Bản lo ngại việc mua tên lửa hành trình tầm xa Tô-ma-hốc, vẫn được gọi là “sứ giả chiến tranh” bởi quân đội Mỹ thường sử dụng trong các cuộc tấn công phủ đầu, sẽ đi ngược lại chính sách phòng thủ của nước này. Ngay cả đồng minh của Tô-ki-ô là Oa-sinh-tơn cũng từng tỏ ra thận trọng trước việc Nhật Bản có thể trang bị tên lửa hành trình; tuy nhiên, tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang khiến Oa-sinh-tơn dần điều chỉnh quan điểm.

Để sở hữu khả năng tấn công, Tô-ki-ô sẽ phải thay đổi trước thời hạn một số điều khoản trong kế hoạch quốc phòng 10 năm cũng như xem xét lại kế hoạch xây dựng lực lượng phòng vệ trong 5 năm tới. Cả hai kế hoạch này đều được nội các Nhật Bản thông qua năm 2013.

Hồi đầu tháng, Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê (Shinzo Abe) đã khẳng định năm nay là thời điểm thích hợp để thực hiện “bước đi lịch sử” trong việc cải cách Hiến pháp hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nếu tham vọng này thành hiện thực, Tô-ma-hốc sẽ là vũ khí tấn công tầm xa đầu tiên của Nhật Bản được trang bị nhằm đối phó với những diễn biến an ninh khó lường trên Bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng từng tuyên bố nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra, nơi đầu tiên chịu ảnh hưởng của “đám mây hạt nhân” sẽ là Nhật Bản.

Trong bối cảnh mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, chính phủ của Thủ tướng Sin-dô A-bê đã thực hiện một loạt sáng kiến về chính sách và ngân sách nhằm bảo đảm tốt hơn cho lĩnh vực quốc phòng, tăng cường quan hệ an ninh song phương Nhật-Mỹ và thúc đẩy vai trò tích cực hơn đối với an ninh khu vực.

Nguyên tắc chỉ đạo mới về quốc phòng của Nhật Bản đã đưa ra một khái niệm sửa đổi về phòng vệ tập thể và tạo điều kiện để Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có thể tham gia các hoạt động quân sự liên minh trong tương lai. Nhân tố chủ chốt của chính sách cập nhật này là loại bỏ những ràng buộc về địa lý đã được áp dụng trước đây đối với các hoạt động của SDF. Với nguồn tài chính tăng lên, Nhật Bản cũng có thể mở rộng khả năng hoạt động ngoài lực lượng phòng vệ chính hiện nay, bao gồm việc thành lập lực lượng đổ bộ trên biển và mua sắm các máy bay chiến đấu tân tiến như F-35 hay MV-22 Osprey.

Nhưng hiện Nhật Bản vẫn thiếu một yếu tố then chốt trong sức mạnh quân sự liên quan tới những thách thức đang nổi lên ở khu vực, đó là vũ khí tấn công tầm xa linh hoạt. Tên lửa Tô-ma-hốc từ lâu đã là trung tâm của danh mục các vũ khí tấn công chính xác tầm xa của quân đội Mỹ. Điều quan trọng là từng có tiền lệ Mỹ cung cấp loại vũ khí này cho đồng minh vào khoảng 20 năm trước đây khi Anh mua 65 quả tên lửa Tô-ma-hốc của Mỹ. Giới phân tích cho rằng đã tới lúc mở rộng “câu lạc bộ” những nước sử dụng Tô-ma-hốc, bao gồm Nhật Bản.

Nhật Bản hiện nay đang thiếu một loạt lựa chọn cân bằng để đối phó với các mối đe dọa và hành động khiêu khích từ CHDCND Triều Tiên. Hiện nay, hệ thống tên lửa Patriot trên bờ và tàu khu trục Aegis của nước này có thể là một lá chắn tên lửa hiệu quả, nhưng chúng ít có khả năng ngăn chặn được hoàn toàn các mối đe dọa. Trong khi đó, tên lửa Tô-ma-hốc vượt qua các hệ thống phòng thủ hiện tại và mang lại lựa chọn ngăn chặn ứng phó linh hoạt hơn.

Tên lửa Tô-ma-hốc có thể tạo cho Nhật Bản khả năng đối trọng tương đối trong việc xây dựng sức mạnh tấn công, cụ thể là cân bằng lực lượng và thu hẹp khoảng cách về sức mạnh tấn công hiệu quả. Một tàu khu trục được trang bị Tô-ma-hốc có thể hoạt động trong một phạm vi rộng lớn và nhắm được tới các mục tiêu có nguy cơ trên biển và đất liền.

MAI NGUYÊN