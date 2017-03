Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản cho biết vệ tinh do thám IGS Radar-5 do tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi chế tạo và là vệ tinh do thám radar thứ 6 của Nhật Bản.

Tên lửa đẩy H-2A mang theo vệ tinh IGS Radar-5 tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima. (Nguồn: Kyodo) Theo Sputnik, Nhật Bản ngày 18/3 đã phóng vệ tinh do thám IGS Radar-5 từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima ở miền Nam nước này. Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết vệ tinh do thám IGS Radar-5 do tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi chế tạo và là vệ tinh do thám radar thứ 6 của Nhật Bản. Vụ phóng vệ tinh IGS Radar-5 được thực hiện bằng tên lửa đẩy H-2A. Đây cũng là vụ phóng bằng tên lửa đẩy H-2A lần thứ 2 trong năm nay của Nhật Bản. Trước đó, hồi tháng 1/2013, Nhật Bản đã phóng vệ tinh thu thập thông tin IGS Radar-4./.