Năm 2014, bé gái 11 tuổi mất tích khi đang trên đường tan học về nhà. 5 ngày sau đó, cảnh sát xông vào căn nhà của kẻ bắt cóc và giải cứu cô bé an toàn.

Vụ án xảy ra vào tháng 7/2014 ở Kurashiki thuộc tỉnh Okayama của Nhật Bản. Dư luận thở phào nhẹ nhõm khi thấy nạn nhân không hề hấn gì, nhưng kinh ngạc trước lý do thủ phạm đưa ra.

Người vợ tương lai

Moriyama, 11 tuổi, biến mất vào chiều thứ hai, ngày 14/7/2014, sau khi điện thoại cho mẹ nói: “Con tan học rồi”. Mẹ Moriyama đang ở bệnh viện với em gái bé nên không thể đến đón được. Moriyama bắt đầu đi bộ khoảng 2,5 km từ trường về nhà.

Tin Sakura Moriyama mất tích khiến thầy cô và các bạn ở trường bàng hoàng, vì nếu không có mẹ đến đón, bé sẽ đi cùng nhóm các bạn cũng lớp về tận đến ngõ rẽ vào nhà mình.

Ảnh Sakura Moriyama được phát trên truyền hình ngay sau khi mất tích .

Gia đình bấn loạn. Hơn 700 cảnh sát được huy động vào cuộc tìm kiếm, sử dụng thông tin từ điện thoại di động trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS của bé. Hình ảnh Moriyama được phát liên tục trên truyền hình. Cư dân mạng cũng truyền đi ảnh của bé và kêu gọi chung tay tìm tung tích.

5 ngày sau, vào thứ bảy, ngày 19/7, cảnh sát tìm thấy bé gái trong nhà của kẻ bắt cóc, ở cách nơi bé được nhìn thấy lần cuối khoảng 8 km. Thủ phạm là Takeshi Fujiwara, 49 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh minh họa từ thành phố Okayama.

Khi cảnh sát gõ cửa nhà nghi can vào khoảng 22h20, không ai trả lời, vì vậy họ phải phá cửa sổ. Họ tìm thấy Fujiwara và Moriyama trong một căn phòng không có cửa sổ. Moriyama đang nằm trên đệm futon trong bộ đồ ngủ và đang xem TV. Cảnh sát hỏi: “Cháu có phải là Sakura Moriyama không?” và cô bé trả lời: “Vâng, cháu đây ạ”.

Lúc đó, tay họa sĩ giới thiệu với cảnh sát về bé gái mà y bắt cóc: “Đây là vợ tôi”.

Sau này, khi trả lời thẩm vấn của cảnh sát về động cơ bắt cóc bé gái, Fujiwara vẫn nói rằng bé gái 11 tuổi là “vợ tương lai” của anh ta.

Sakura Moriyama được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được xác nhận là không bị thương. Fujiwara bị bắt tại hiện trường.

Những manh mối tìm thủ phạm

Theo cảnh sát, Fujiwara chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch bắt cóc bé Moriyama mà sau này hắn khai với các điều tra viên là muốn "nuôi nấng cô bé như tôi mong muốn để trở thành người vợ".

Nhà của đối tượng bị cáo buộc bắt cóc có tường cách âm và ổ khóa đặc biệt.

Y đã cho sửa sang lại ngôi nhà để chuẩn bị “nuôi nấng” cô bé trong một thời gian dài. Tháng 12 năm trước đó, hắn sửa một căn phòng ở tầng 1, làm thêm một khóa khác có thể khóa và mở ra từ bên ngoài. Căn phòng nơi Sakura được tìm thấy cũng đã được cách âm, khiến cảnh sát nghi ngờ rằng Fujiwara có thể đã lên kế hoạch cho vụ việc một thời gian.

Fujiwara nói bất cứ khi nào ra ngoài để mua hàng tạp hóa và các vật dụng khác, y đều khóa cửa nhốt Moriyama trong phòng “mà có kêu cũng không ai nghe thấy”.

Theo lời người thợ xây đã sửa chữa ngôi nhà, việc này tiêu tốn của Fujiwara 8 triệu yên (khoảng 70.000 USD).

Và để chuẩn bị tiếp cận con mồi, Fujiwara khai đã lái xe ôtô đi theo bé gái nhiều lần vào tháng 5 và đầu tháng 6. Tuy nhiên, các nhân chứng cho rằng chiếc xe màu bạc của y đã “lởn vởn” quanh trường học của bé từ hồi tháng 2, tức là cách đó 5 tháng.

Vào ngày bắt cóc cô bé, Fujiwara đã áp sát “con mồi” ở địa điểm cách nhà bé vài trăm mét, dùng dao dọc giấy ép bé vào xe. Y nói với cô bé đang run rẩy sợ hãi rằng nếu không vâng lời sẽ bị giết.

Trên đường lái xe về nhà, Fujiwara vứt bỏ điện thoại di động của cô bé.

Các nhà điều tra cho biết Fujiwara đã dỗ dành bé gái bằng bim bim và những đồ ăn vặt, rồi xem phim hoạt hình thoải mái, để bé không tìm cách trốn mất. Y đã mua rất nhiều bim bim và đồ ăn nhẹ ở cửa hàng gần đó và đây cũng là một manh mối giúp cảnh sát lần ra nghi can.

Thủ phạm Takeshi Fujiwara bắt cóc bé gái 11 tuổi để “nuôi thành vợ”.

Lần cuối các nhân chứng nhìn thấy Moriyama là khi bé đứng nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh một chiếc xe bạc gần nhà mình. Mẹ Moriyama, 39 tuổi, đã nhìn thấy chiếc xe bạc đáng ngờ gần nhà chị hồi tháng 6. Tuy nhiên, chị chỉ nhớ được 4 số trên biển số chiếc xe này. Đây cũng là manh mối nữa giúp cảnh sát phá án. Một chiếc xe bạc đã được tìm thấy tại nhà nghi can.

Luật sư của Fujiwara nói với tòa án rằng thân chủ của ông yêu mến Moriyama và muốn ở bên cô bé.

Nhưng cảnh sát phát hiện Fujiwara đích thị là một Otaku (người quá say mê truyện tranh Hentai). Cảnh sát tiết lộ rằng loại tội phạm tình dục trẻ em do nghiện truyện tranh đã tăng gấp đôi so với 10 năm trước. Họ lo ngại tội phạm nhiễm hội chứng này khả năng cao dẫn đến bạo lực tình dục với trẻ em.

Trước vụ án của Fujiwara, một vụ việc tương tự từng xảy ra khi một bé gái ở tỉnh Nagoya bị bắt cóc. Cảnh sát cho biết thủ phạm gây án vì thấy nạn nhân giống như một người trong truyện tranh.

Cha mẹ của Moriyama nói họ đã phải chịu đựng chứng rối loạn căng thẳng sau chấn động từ khi xảy ra vụ việc.

Cuối tháng 10/2015, Tòa án quận Okayama kết án Fujiwara 6,5 năm tù giam.

