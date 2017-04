Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 33,7 tỷ USD, tăng 19,3% so với tháng trước.

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi tăng mạnh trong quý I/2017. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 89,36 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 43,73 tỷ USD, tăng 12,8% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 45,63 tỷ USD, tăng 22,4%.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là điện thoại, các loại linh kiện, hàng dệt may. Điện thoại và linh kiện ước tính xuất khẩu trong tháng 3/2017 là 2,7 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng trước. Hàng dệt may, ước tính trong tháng 3/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 51,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may tháng 3/2017 lên 5,63 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng thủy sản, nông nghiệp đều cũng tăng nhưng mức tăng không nhiều, như thủy sản ước tính trong tháng 3/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 580 triệu USD, tăng 36,1% so với tháng trước.

Về nhập khẩu, cũng theo Tổng cục Hải quan, các loại hàng hóa nhập khẩu chủ yếu vẫn là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng:Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 2,8 tỷ USD, tăng 11,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 7,62 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Điện thoại các loại và linh kiện,ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 3/2017 là 1,1 tỷ USD, tăng 15,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 3/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 2,89 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, mặt hàng sắt thép các loại, vải các loại và chất dẻo nguyên liệu, nguyên phụ liệu dệt, may và da giày… số lượng nhập khẩu cũng tăng so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 28/3/2017, ngành Hải quan đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 23.410 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến ngày 28/3/2017 là 65.231 tỷ đồng, đạt 23%dự toán cả năm.

Bình An