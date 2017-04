Một nhóm khách khi tới quán karaoke có mang theo ma túy để sử dụng. Khi được nhắc nhở, nhóm này đã ra tay hành hung nhân viên.

Tối 16/4, Công an quận Hải An, TP Hải Phòng đang tạm giữ 2 người trong đó có một người tên Dũng. Đây là 2 khách hát karaoke đã ra tay hành hung nhân viên khi được nhắc nhở không nên sử dụng ma túy.

Nơi xẩy ra vụ việc nhóm khách hành hung nhân viên. Ảnh Dân Trí

Theo thông tin, vào 22h30 ngày 15/4, tại quán karaoke Phương Tiến Thành (số 118 Trung Lực, phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng), nhóm người gồm 25 người do Dũng “Saha” (38 tuổi) cầm đầu đến hát ở tầng 6.

Sau khi thuê phòng hát, nhóm người này có bỏ một ít bột màu trắng vào đĩa sứ rồi dùng thẻ nhựa gạt hít vào mũi. Khi phát hiện vụ việc, nhân viên trực tại phòng hát đã báo với quản lý của quán.

Khi quản lý lên kiểm tra thì phát hiện chất bột màu trắng nghi là ketamine (một loại ma túy tổng hợp) nên đã yêu cầu nhóm của Dũng ngừng sử dụng. Theo lời người quản lý tên Đào Văn Dương (35 tuổi), khi được nhắc nhở, nhóm người này vẫn phớt lờ và tiếp tục sử dụng.

Nhóm người ra tay hành hung nhân viên và quản lý khi được nhắc nhở không dùng ma túy. Ảnh minh họa

Khi bị nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhóm của Dũng đã hốt người quản lý vào phòng đe dọa. Sau đó, một nhân viên của quán đã buộc phải phá cửa để quản lý chạy ra ngoài. Sau đó, nhóm Dũng phát hiện truy đuổi và hành hung nhân viên của quán.

Rất may, quản lý và nhân viên của quán đã chạy thoát lên Công an phường Đằng Lâm để trình báo. Ngay lập tức, Công an phường Đằng Lâm cùng Công an quận Hải An đã đến hiện trường, tạm giữ Dũng và một người khác trong nhóm. Số còn lại đã nhanh chân rời khỏi quán.

Hiện công an quận Hải An đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc hành hung nhân viên quán karaoke.

Mai An (T/h)

Theo Đời sống Plus