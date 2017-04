Vĩ tự xưng là cán bộ công an và giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ nên có thể xin học tại các trường công an hoặc làm việc tại cơ quan công an… với mức giá hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp. Mặt khác, Vĩ mượn số tiền lớn của nhiều người rồi biến mất.

Nguyễn Văn Vĩ tại cơ quan điều tra

Ngày 28/4, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vĩ (32 tuổi, trú tại đường Hải Thượng, phường 6, thành phố Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó gần 1 tháng, nhiều người đã gửi đơn đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Lâm Đồng tố cáo Vĩ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn. Theo đó, Vĩ tự xưng là cán bộ công an, lúc lại nhận là người của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng và giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ nên có thể xin cho con em của họ vào học tại các trường công an hoặc làm việc tại cơ quan công an… với mức giá hàng trăm triệu đồng mỗi trường hợp. Mặt khác, Vĩ mượn số tiền lớn của nhiều người rồi biến mất.

Tại cơ quan điều tra, Vĩ khai năm 2015 nợ tiền tỉ khi mua đất, cất nhà. Khi bị đòi ráo riết nên Vĩ túng quá làm liều.

Từ năm 2015 đến nay, Vĩ đã lừa trên 10 người tại thành phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà với số tiền khoảng 4 tỉ đồng.

Được biết, Vĩ nguyên là nhân viên chiếu bóng của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, vừa xin nghỉ việc cách đây mấy tháng.

Kim Anh