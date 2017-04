Ngày 11.4, cơ quan CSĐT công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đã thông báo kết quả điều tra vụ phát hiện chân người đang trong giai đoạn phân hủy trên bãi rác.

Đoạn cẳng chân phát hiện ở bãi rác

Trước đó, trưa 9.4, người dân phát hiện 1 bịch nilon, bên trong có 1 vật thể nghi là chân người tại bãi rác nằm cặp quốc lộ 54, qua địa bàn xã Lương Hòa (huyện Châu Thành, Trà Vinh).

Lực lượng công an huyện Châu Thành và công an tỉnh Trà Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ghi nhận ban đầu tại hiện trường, công an đã có kết luận đây là đoạn cẳng chân phải của người, đang trong thời kỳ phân hủy, bị cắt ngang phía trên đầu gối bằng vật sắc nhọn.

Bất ngờ, ngày 11.4, công an huyện Châu Thành đã kết luận vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm mà là… bệnh phẩm của Bệnh viện đa khoa Trà Vinh.

Nguyên do ngày 8.4, bệnh viện có có tiến hành phẫu thuật đoạn chi cho 2 bệnh nhân và đoạn chân người được phát hiện ở bãi rác là bệnh phẩm của bệnh viện.

Nhân viên của bệnh viện đã có sự nhầm lẫn, thay vì bỏ vào bọc màu vàng theo quy định thì lại bỏ vào bọc màu xanh và bị chuyển ra… bãi rác. Bệnh viện đã tiến hành đình chỉ công tác nhân viên sai phạm, tùy theo mức độ vi phạm sẽ đưa ra hình thức kỷ luật.

Nguyễn Thanh