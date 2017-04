VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/4/2017...

VCSC dự báo, VN-Index và HNX-Index có thể giảm trong phiên giao dịch ngày mai để kiểm định các ngưỡng hỗ trợ lần lượt nằm tại 724-726 điểm (MA5, MA10) và 90 điểm (MA20).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/4, VN-Index tăng 1,92 điểm lên 729,87 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,29 điểm lên 90,43 điểm.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Đà tăng của chỉ số trong nhịp này vẫn chủ yếu được hỗ trợ bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi dòng tiền chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết. Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các phiên chỉ số vượt đỉnh, chờ đợi dòng tiền cho tín hiệu rõ ràng hơn”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

“Dòng tiền thị trường tập trung vào các ngành xây dựng - bất động sản, chứng khoán và các ngành nguyên liệu như dầu khí, cao su và thép. Sau khi chinh phục ngưỡng 715 điểm vào phiên cuối tuần và ngay lập tức chạm mốc 730 điểm, BSC dự kiến thị trường sẽ tiếp tục đà tăng điểm vào ngày 11/4.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên hạn chế vay margin, chốt lời các mã cổ phiếu tăng điểm trong 2 phiên hôm nay và tái cơ cấu lại danh mục tập trung vào các mã cổ phiếu cơ bản tốt khi thị trường điều chỉnh lại”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

“Thị trường tiếp tục nhận được lực cầu từ khối ngoại với gần 300 tỷ đồng mua ròng trên hai sàn. Trong điều kiện thị trường hiện tại, chúng tôi cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng điểm trong phiên ngày mai để thử thách lại ngưỡng kháng cự tại 731 điểm, vùng hỗ trợ cho chỉ số trong khoảng 724-726 điểm.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế giao dịch trong phiên tới và chỉ nên mua thêm nếu thị trường vượt mốc 731 điểm với động lực mạnh. Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và có thể giải ngân thêm vào các cổ phiếu triển vọng tích cực tại những nhịp điều chỉnh của thị trường”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số vẫn duy trì trạng thái tích cực, tuy vậy việc tăng điểm của VN-Index và HNX-Index dựa trên sự do dự của cả bên mua và bên bán mà thiếu đi sự hỗ trợ của khối lượng giao dịch, do đó, chưa có sự vững chắc. Do đó, sự giảm điểm để củng cố và kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn sẽ có thể xảy ra.

Dự báo, VN-Index và HNX-Index có thể giảm trong phiên giao dịch ngày mai để kiểm định các ngưỡng hỗ trợ lần lượt nằm tại 724-726 điểm (MA5, MA10) và 90 điểm (MA20). Trụ vững trên các ngưỡng này có thể gợi mở khả năng tiếp tục tăng điểm của các chỉ số sau đó”.

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – VDSC)

“Các chỉ số tăng nhẹ với thanh khoản nhìn chung sụt giảm khá mạnh. Thị trường tiếp tục có sự phân hóa khi dòng tiền tập trung nhiều vào một số cổ phiếu bất động sản và chứng khoán. Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có xu hướng tăng tốt để kỳ vọng những mức giá cao hơn”.

(Công ty Cổ phần chứng khoán FPT - FPTS)

“Trong bối cảnh các cổ phiếu trụ cột liên tục phân hóa và chỉ số đang gặp khó khăn trong việc duy trì xu hướng tăng liên tục thì nhà đầu tư sẽ cần cân nhắc kỹ hơn về rủi ro trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Với những dấu hiệu thị trường có được sau phiên hôm 10/4 thì chúng tôi cho rằng lợi thế vẫn đang thuộc về nhà đầu tư đang có sẵn cổ phiếu trong danh mục.

Các danh mục ngắn hạn nếu đã thoát khỏi thị trường thì nên kiên nhẫn chờ một nhịp điều chỉnh thực sử diễn ra để đánh giá cơ hội đầu tư mới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.