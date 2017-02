Sau biến động phiên chiều hôm nay, thị trường lại tích cực trở lại khi tiền chốt lời cũ được thay thế bằng tiền mới đổ vào. Vì vậy, nhiều công ty chứng khoán đã giảm bớt mức độ lo lắng và khuyến nghị nhà đầu tư quan sát thị trường thêm.

Theo dõi nhóm cổ phiếu ngân hàng (Trung lập)

(Công ty chứng khoán Artex - ART)

Thị trường biến động tích cực,theo đó các nhóm ngành quan trọng như cổ phiếu ngân hàng cuối cùng cũng có đợt tăng giá kỹ thuật sau khi lùi về ngưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu đã có thời gian dẫn dắt thị trường này cần được quan sát kỹ hơn, và hiện vẫn chưa thể khẳng định đây chỉ đơn thuần là phiên hồi giá hay đảo chiều xu thế và tăng điểm trở lại.

Thanh khoản đi xuống cũng là điểm đáng chú ý. Do nhà đầu tư có xu hướng giảm giao dịch trong phiên đầu tuần, nên cần quan sát kỹ hơn phản ứng của thị trường trong các phiên kế tiếp, khi lực bán tiếp tục gia tăng và nhịp độ thị trường sôi động hơn.

ART cho rằng dù phiên giao dịch đầu tuần có vẻ là tích cực, nhưng những dấu hiệu bề ngoài này cần được kiểm định kỹ lưỡng hơn. Dòng tiền rất mạnh và nhiều mã cổ phiếu vẫn chưa giảm sức nóng, nhưng khả năng cao các nhóm ngành sẽ còn phải lần lượt điều chỉnh, theo sau cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu thép.

Duy trì đà tăng (Tăng)

(Công ty chứng khoán MB - MBS)

Sự tích cực từ nhóm cổ phiếu bluechip là động lực chính giúp các chỉ số tăng điểm trở lại. Giao dịch trên thị trường vẫn diễn ra sôi động nhưng giá trị giao dịch có phần sụt giảm hơn so với một vài phiên trước đó, điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi các chỉ số tiệm cận các ngưỡng kháng cự mạnh 720-725 điểm với Vn-Index và 87-88 điểm với HNX-Index.

Trong phiên tới, các chỉ số có thể duy trì đà tăng điểm để kiểm nghiệm các ngưỡng kháng cự nêu trên. MBS khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ danh mục hiện tại và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường để có hành động phù hợp.

Hết sức thận trọng (Trung lập)

(Công ty chứng khoán FPT- FPTS)

Diễn biến của các chỉ số trong tuần này sẽ giúp nhà đầu tư một lần nữa đánh giá lại tính bền vững của xu hướng tăng giá ngắn hạn. Trong trường hợp tần suất các phiên giảm kèm khối lượng cao tiếp tục chiếm ưu thế thì nguy cơ đảo chiều sẽ gia tăng khi chỉ số một lần nữa kiểm tra vùng kháng cự mạnh.

Theo đó, nhà đầu tư vẫn nên hết sức thận trọng với các quyết định giải ngân mới. Các phiên hồi phục không đi kèm với mức thanh khoản cải thiện thì nên được tận dụng để cơ cấu giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục thay vì đẩy mạnh các hoạt động lướt sóng có độ rủi ro cao..

Vận động trong vùng an toàn (Trung lập)

(Công ty chứng khoán BIDV - BSC)

Thị trường có một phiên hồi phục điểm số đầu tuần, thanh khoản thị trường giảm, dòng tiền thị trường giảm sự phân hóa và tập trung vào nhóm nhỏ các ngành thị trường. Cổ phiếu nhóm BCs vẫn giữ được sự đồng thuận, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa cũng đang thu hút dòng tiền trong phiên. BSC dự kiến chỉ số thị trường vận động trong vùng an toàn, phạm vị từ 715 đến 720 vào phiên ngày mai, và khuyến nghị các nhà đầu tư thực hiện nắm giữ danh mục trong những nhịp điều chỉnh ngắn và có thể chốt lời khi chỉ số thị trường tiến dần về ngưỡng 720.

Midcap và Small cap đang xác lập vùng đỉnh ngắn hạn (Trung lập)

(Công ty chứng khoán Bản Việt - VCSC)

Nguyên nhân của việc KLGD sàn HSX giảm một phần là do lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và vừa trùng xuống, tuy vậy bên mua lại đang tiết cung do tín hiệu của những VNMidcap và VNSmallcap vẫn đang tích cực. KLGD của VNMidcap giảm đi 25 triệu cổ phiếu còn của VNSmallcap giảm 13 triệu cổ phiếu so với phiên thứ Sáu tuần trước. Điều này cho thấy nhóm cổ phiếu này vẫn đang trong giai đoạn xác lập vùng đỉnh ngắn hạn.

Không nên quan tâm nhiều đến điểm số (Trung lập)

(Công ty chứng khoán Maritime - MSI)

VN-Index đang dao động trên kênh điều chỉnh đi ngang chứ chưa thể bứt phá vượt ngưỡng kháng cự mạnh 720 điểm. VN-Index nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tích lũy trong phiên giao dịch ngày mai quanh mốc 715 (+/- 5 điểm). MSI khuyến nghị các nhà đầu tư không nên quan tâm nhiều đến điểm số của thị trường mà quan tâm nhiều hơn đến các cơ hội đầu tư cụ thể. Hãy tận dụng giai đoạn thị trường điều chỉnh tích lũy để mua vào cổ phiếu. Chú ý đến các nhóm cổ phiếu thuộc nhóm ngành VLXD, thép, bảo hiểm, cao su..

Xu hướng chủ đạo là tăng (Tăng)

(Công ty chứng khoán Rồng Việt - VDSC)

Mặc dù tình trạng giằng co và kiểm tra lại các vùng kháng cự quan trọng (720 của VN-Index và 88 của HNX-Index), xu hướng chủ đạo hơn của thị trường vẫn là tăng. NĐT có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao hơn tiền trong một xu hướng tăng.

Xu hướng chủ đạo tăng (Tăng)

(CTCP Chứng khoán MaybanKimEng - MBKE)

Mai Hương