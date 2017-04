Một số cổ phiếu cơ bản tốt dành cho nhà đầu tư trung hạn sẽ xuất hiện những mức giá tốt hơn nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh. Đây chính là cơ hội cho những nhà đầu tư này.

Tiếp tục điều chỉnh (Giảm)

(Công ty chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

Áp lực bán tăng đột ngột vào nửa sau chiều, đặc biệt xuất hiện ở nhóm cổ phiếu trụ cột khiến chỉ số Vnindex quay đầu giảm điểm về cuối phiên, là tín hiệu khá tiêu cực đối với thị trường chung. Nhiều khả năng các chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh trong các phiên sắp tới. Mặc dù vậy, thị trường cũng sẽ có diễn biến phân hóa, nhà đầu tư có thể duy trì một phần tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu cơ bản với tăng trưởng KQKD quý I khả quan.

Điều chỉnh tiếp là cơ hội mua vào (Trung lập)

(Công ty chứng khoán BIDV - BSC)

Sau phiên điều chỉnh mạnh vào ngày hôm qua, dấu hiệu hồi phục đã trở lại trong phiên sáng và đầu phiên chiều. Tuy nhiên, dưới áp lực giảm điểm của nhóm cổ phiếu mã dầu khí, cao su và chứng khoán, chỉ số VN-Index quay đầu giảm và đóng cửa dưới tham chiếu. Thị trường hôm nay cân bằng hơn so với hôm qua với 126 mã cổ phiếu tăng điểm, 139 mã giảm điểm. Có sự phân hóa mạnh mẽ trong nhóm cổ phiếu large cap. Thanh khoản thị trường giảm so với hôm qua. BSC dự đoán điều chỉnh tiếp tục tiếp diễn trên thị trường ngày mai, nhà đầu tư có thể nhân cơ hội này mua vào các mã cổ phiếu cơ bản tốt.

Cơ hội gom cổ phiếu cho nhà đầu tư trung hạn (Giảm)

(Công ty chứng khoán Maritime - MSI)

Giai đoạn điều chỉnh là thời điểm tốt cho các nhà đầu tư có tầm nhìn 3 - 6 tháng tiếp tục gom cổ phiếu tiềm năng các nhóm ngành thép, ngân hàng, vật liệu xây dựng, các hoạt động trading T+ cần được hạn chế trong giai đoạn này khi chưa có dấu hiệu thị trường sẽ khởi sắc trở lại trong ngắn hạn.

Xung lực tăng giá bị ảnh hưởng (Trung lập)

(Công ty chứng khoán Rồng Việt - VDSC)

Hai chỉ số đóng cửa với hai sắc thái trái chiều, áp lực bán có tín hiệu hạ nhiệt nhưng dòng tiền tham gia lại sụt giảm, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến xung lực tăng giá trong thời gian tới, do vậy nhà đầu tư nên cẩn trọng và hạ bớt tỷ lệ margin về mức an toàn.

Vẫn thiếu thông tin hỗ trợ (Trung lập)

(CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam - KIS)

Xét theo nhóm ngành, tài chính-ngân hàng dẫn đầu đà giảm, nổi bật với phiên giảm sàn của STB do tin đồn tiêu cực. Các mã dầu khí cũng giảm khi đà hồi phục của giá dầu có dấu hiệu suy yếu với phiên điều chỉnh đầu tiên sau 6 ngày tăng điểm. Hiện tại, KIS nhận thấy thị trường vẫn thiếu thông tin hỗ trợ trong khi nhà đầu tư tiếp tục tỏ ra thận trọng trước những rủi ro bên ngoài. Đây là lý do thúc đẩy hoạt động chốt lời, đặc biệt là các mã có mức tăng tốt gần đây, bất chấp khối ngoại vẫn mua vào tích cực. Về mặt kỹ thuật, KIS cho rằng thị trường sẽ chịu rung lắc mạnh trong các phiên sắp tới và có thể hình thành xu hướng giảm nếu phá vỡ vùng hỗ trợ 717 – 720. Do đó, NĐT tạm thời không nên tăng tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp điều chỉnh mạnh.

Mai Hương