Cảnh tượng 20 côn đồ truy sát trong bệnh viện ĐH Y diễn ra rất nhanh, các bác sĩ không ai dám động đậy.

Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội- nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.

Tin tức mới nhất vụ truy sát tại Bệnh viện Đại học y Hà Nội cho biết, đến chiều tối 7/5, bệnh nhân bị nhóm côn đồ vác mã tấu truy sát, chém đứt khí quản sáng cùng ngày tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Trao đổi với PV, bác sĩ trực chính của bệnh viện cho biết: “Bệnh nhân bị đâm, chém nhiều nhát trên người, đến thời điểm hiện bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch và phải nằm ở phòng cách ly. Do tính chất nghiêm trọng của việc truy sát, cơ quan công an yêu cầu bệnh viện không cung cấp thông tin, vì cơ quan công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ truy sát này”.

Tiếp xúc với PV Báo Giao thông chiều 7/5 tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh Trần Văn T. (quê Hải Phòng, người đã chứng kiến toàn bộ vụ truy sát, do thời điểm đó đang đưa 1 người cháu vào đây cấp cứu) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: "Thật kinh hoàng, đến giờ tôi vẫn bủn rủn chân tay. Thời điểm đó là khoảng hơn 3h sáng, có 3 thanh niên đi taxi đến khoa cấp cứu, đưa một người bạn máu me be bét vào. Người thanh niên cơ thể đầy máu được đưa lên giường cấp cứu. Sau đó, một người mặc áo trắng đi cùng ra ngoài ngồi chờ, còn một người khác lên xe taxi đi khỏi. Tất cả họ đều còn khá trẻ".

Nạn nhân đang được cấp cứu và nằm tại phòng cách ly.

Theo anh T., đến khoảng hơn 4h thì có khoảng 20 người, trong đó đa phần là thanh niên đi trên 7-8 xe máy tới, khi vừa xuống xe, hò ào tới giật cửa phòng cấp cứu. Sau đó, 3 thanh niên trong số này cầm dao, kiếm, lôi người bạn của người đang cấp cứu ngồi ngoài chờ và hỏi: “Thằng đó nằm ở đâu”, khi đó anh này vùng tay bỏ chạy được. Lúc này, có một bảo vệ của bệnh viện định bấm điện thoại gọi cứu viện thì 1 trong 20 thanh niên cầm mã tấu ngăn cản không cho gọi. Tiếp đó, 3 thanh niên lao thẳng vào giường bệnh nhân vừa vào cấp cứu vung mã tấu đâm chém liên tiếp, máu trào ra rất khủng khiếp", nhân chứng T. vẫn chưa hết sốc kể lại.

Video Bệnh nhân bị truy sát trong bệnh viện:

“Tôi ở Hải Phòng, cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chắc là họ có mẫu thuẫn, đánh nhau từ trước, khi đó mới truy đuổi đến bệnh viện tiếp tục truy sát. Cảnh tượng thật kinh hoàng, diễn ra rất nhanh, các bác sỹ, bảo vệ lúc đó đều phải đứng yên, không ai dám động đậy”, anh T. thông tin.

Ngay khi các đối tượng ra khỏi phòng, gần 10 bác sỹ đã lao tới cấp cứu cho nạn nhân, người giữ vết thương không cho máu chảy, người chụp, bơm ôxy cho người đàn ông nằm trên giường..

Trong một diễn biến khác, có thông tin cho rằng giữa nạn nhân và nhóm 20 người nói trên xảy ra mâu thuẫn tại một quán karaoke và đã xảy ra xô xát trước khi tới bệnh viện, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa xác nhận, đồng thời cho biết vẫn đang khẩn trương truy tìm những đối tượng liên quan để điều tra.

Văn Huế