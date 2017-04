Dạo này em hay bị hồi hộp, tức ngực, đi bộ được vài mét là tim đập nhanh và chóng mặt, phải nghỉ một lúc mới thấy bình thường trở lại. Xin bác sĩ cho em hỏi đây có phải dấu hiệu của bệnh suy tim không?

Nguyễn Văn Mạnh (manhoilamanh@gmail.com)

Suy tim là danh từ y học nhằm chỉ quả tim không còn cung cấp đủ máu cho nhu cầu cơ thể. Tim đập nhanh và chóng mặt có thể gặp ở người vừa ốm dậy, sốt cao do virut, mất máu cấp, chóng mặt do rối loạn tiền đình, cũng có thể do tổn thương thực thể tại tim nhưng cũng có khi chỉ là rối loạn thần kinh thực vật. Bạn nên hiểu, một khi bạn ưu phiền, lo lắng sẽ ảnh hưởng phần nào đến thần kinh giao cảm, thần kinh tim khiến tim đập nhanh, hồi hộp, đau ngực nhưng tim bạn không có tổn thương thực thể nào cả. Suy tim có những dấu hiệu đáng lưu ý như sau: khó thở khi làm nặng, lên lầu (leo cầu thang) và nghỉ ngơi thì giảm thấy rõ. Đôi lúc ngồi cũng khó thở, khó thở về đêm, cơ thể mệt, yếu. Đau ngực và hồi hộp là những triệu chứng phụ. Tuy nhiên thường có nguyên nhân từ các bệnh lý tim mạch trước đó. Trường hợp của bạn nếu không có tiền sử bệnh lý van tim hay cơ tim... thì ít gặp suy tim. Để biết có phải bị bệnh lý ở tim bạn nên đi khám chuyên khoa nội tổng quát hoặc tim mạch.

BS. Vũ Ngọc Anh