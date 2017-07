Mới đây, tại thôn Đồng Hởi (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương) một giám đốc doanh nghiệp cùng bạn vào nhà anh Phạm Đắc Bắc (SN 1984) hỏi mua đồ gỗ thì bị dân làng nghi có hành vi thôi miên, bắt cóc trẻ con. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi hai người đàn ông này bị người dân bắt giữ rồi thiêu rụi xe ô tô.

Chiếc ô tô của anh Hải bị đốt cháy trụi. Ảnh: Đ.T

Mới nghi ngờ đã giữ người, đốt xe

Khoảng 18h ngày 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, Giám đốc Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi DANBREDS, có địa chỉ tại KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và anh Lê Văn Nam (SN 1988, ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) đi xe Toyota hiệu Fortuner về quê vợ ở xã Tân Việt (huyện Thanh Hà) chơi. Khi đến cửa hàng đồ gỗ ở gần ngã 3 thôn Đồng Hởi (xã Hồng Lạc), do có nhu cầu mua đồ nên anh Hải dừng xe để xuống xem. Khi anh Hải vào cửa hàng đồ gỗ thì anh Phạm Đắc Bắc, chủ cửa hàng chỉ sang kho của gia đình gần đó do chị Lê Thị Quyên (vợ anh Bắc) đang trông coi để xem hàng.

Tại đây, do không thấy chị Quyên nên anh Hải gọi điện theo số điện thoại được dán ở trên kho. Khoảng 10 phút sau, chị Quyên về, anh Hải xem đồ và bảo chị Quyên ghi giá vào giấy. Khi chị Quyên đi ra phía trước cửa hàng thì có cảm giác chóng mặt. Nghi bị thôi miên nên chị Quyên chạy sang nhà hàng xóm tri hô.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà và Công an tỉnh Hải Dương đã có mặt tại gia đình nạn nhân, lấy lời khai của anh Hải, anh Nam và nạn nhân. Thời điểm này, do người dân bức xúc và hiếu kỳ kéo đến ngày một đông nên đến khoảng 2h30 ngày 21/7, cơ quan công an mới đưa được 2 người này khỏi gia đình anh Bắc về trụ sở lấy lời khai. Trong khi Công an đang mải giải cứu anh Nam, anh Hải thì bất ngờ phía ngoài, những đối tượng quá khích đã châm lửa đốt xe ô tô của hai anh này.

Khi PV Báo GĐ&XH có mặt, trước cổng gia đình anh Bắc có nhiều người dân tập trung tò mò hỏi thăm. Cạnh đó khoảng 20m là bộ khung một chiếc xe ô tô nằm chỏng chơ dưới ruộng lúa do bị đốt cháy hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn H (hàng xóm anh Bắc) cho hay, vào khoảng 19h tối 20/7, khi đó gia đình ông vừa ăn cơm xong nghe thấy dân làng chạy về phía nhà anh Bắc nói con anh bị bắt cóc và vợ đánh thuốc mê. “Khi đến nơi, tôi thấy có đông người đang ở đó và ai cũng bức xúc. Có 2 người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trong nhà anh Bắc. Lúc này cũng có công an xã đến, lát sau có người phụ nữ đến xưng là vợ của người đàn ông lạ mặt ”, ông H. cho biết.

Hành vi cần xử lý nghiêm

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc.

Xác nhận với PV, ông Vũ Xuân Hào, Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc cho biết: “Vào chiều tối hôm 20/7, trên địa bàn thôn Đồng Hởi chúng tôi có xảy ra sự việc như trên. Tuy nhiên thông tin bắt cóc trẻ con là hoàn toàn không đúng sự thật. Khi nhận được tin báo của gia đình chị Quyên, Ban công an xã có mặt tại nơi xảy ra sự việc và sau đó thông báo cho Công an huyện Thanh Hà về trực tiếp giải quyết. Tuy nhiên, càng lúc người dân trong địa phương kéo đến càng đông và do bức xúc nên đã đốt ô tô”.

Theo luật sư Vũ Đức Long (Đoàn Luật sư Hà Nội), hành vi quá khích của người dân trong việc đốt xe đã đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 143 Bộ luật Hình sự. Để có căn cứ xử lý, cơ quan chức năng cần tiến hành giám định giá trị hiện tại của chiếc xe ô tô. Theo quy định: “Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3năm… Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Đối với tội danh này, độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự: Người từ đủ 14 tuổi tới dưới 16 tuổi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự của khoản 1 và 2 của điều luật này. Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong mọi khung hình phạt tại Điều 143.

Luật sư Vũ Đức Long cho rằng, việc người dân khi thấy người lạ mới chỉ nghi ngờ họ là kẻ gian đã có hành vi hành hung, hủy hoại tài sản là một tiền lệ vô cùng nguy hiểm, đáng lên án. Đối với trường hợp cụ thể nói trên tại Hải Dương, cơ quan bảo vệ pháp luật cần sớm hoàn thiện hồ sơ, đưa ra xét xử lưu động để làm gương nhằm ngăn chặn những trường hợp tương tự. “Việc người dân cảnh giác các trường hợp khả nghi là cần thiết. Tuy nhiên, chỉ mới nghi ngờ mà đã hành hung, đập phá tài sản của người khác là đáng lên án, cần xử lý nghiêm minh”, luật sư Long nói.

Người tâm thần bị dí dao vào cổ

Vào khoảng 13h30 ngày 24/6, tại khu vực giáp ranh giữa địa bàn 2 xã Nam Nghĩa và Nam Thái của huyện Nam Đàn (Nghệ An), dân chúng địa phương đã vây bắt một người phụ nữ. Họ dí dao vào cổ bà này, yêu cầu phải khai ra đã bắt cóc bao nhiêu trẻ em. Trước áp lực của người dân, người phụ nữ khai đã bắt được 3 em nhỏ đem bán. Tuy nhiên sau đó, công an xác định bà này bị tâm thần, quê ở Nam Định. Cơ quan chức năng đã trao trả bà cho người thân.

Đi xin việc gặp họa

Ngày 7/7, trên mạng xã hội đăng tải clip hai thanh niên có hành vi bắt cóc bé gái 7 tuổi. Dân chúng đã vây đánh, bắt giữ hai người này. Sự việc xảy ra tại xã Yên Trung (Yên Phong – Bắc Ninh). Nhưng khi công an xác minh thì hóa ra hai thanh niên đó đi xin việc làm tại gia đình cháu bé, không thấy bố cháu ở nhà, họ đã nhờ cháu đưa tới chỗ bố cháu để nộp hồ sơ. Theo một thông tin, một trong hai thanh niên này còn có họ hàng với gia đình cháu bé.

Ôm con đang ngủ, người mẹ bị nghi “đánh thuốc mê”

Ngày 16/7, trên Facebook lan truyền clip dài hơn 5 phút, ghi lại cảnh người dân đang giành em bé (đang ngủ say) từ tay một người phụ nữ, vì nghi ngờ bà này đánh thuốc mê, bắt cóc cháu nhỏ. Dù cho người phụ nữ liên tục nói đó là con mình, nhưng một số người dân vẫn quyết... không tin. Vậy nhưng sau đó, Công an TP Đà Nẵng cho biết, người phụ nữ này có đầy đủ giấy tờ chứng minh đứa trẻ trong clip chính là con của bà ấy chứ không phải bắt cóc như trên mạng lan truyền.

Câm điếc bị “biến” thành kẻ bắt cóc

Trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 10/7, tại khu vực cầu Hòa Khánh (phường 2, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), dân chúng phát hiện một phụ nữ trên 50 tuổi, đầu đội nón lá, dùng khăn che mặt, hỏi không trả lời. Họ nghi ngờ người này có ý định... bắt cóc trẻ em nên đã chụp ảnh, quay clip, phát tán thông tin trên mạng. Tuy nhiên, sau khi được công an đưa về phường thì mới biết người phụ nữ này bị câm, điếc, vì vậy mà bà không nghe nói được. Công an đã tìm cách thông báo cho người nhà đến đưa bà này về. Tiếp tục điều tra, công an tìm được người phụ nữ đăng tải hình ảnh, thông tin về vụ “bắt cóc”. Tại cơ quan công an, người này cho biết chỉ nghe người khác nói lại vụ việc, chị ta cũng là người có con nhỏ nên đăng tải thông tin lên để giúp bà con... cảnh giác.

