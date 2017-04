Những ai từng nghi ngại Kpop sẽ tạo ra một cuộc “xâm thực” trên thị trường âm nhạc Việt Nam thì có lẽ đã hơi vội vàng.

Những ai từng nghi ngại Kpop sẽ tạo ra một cuộc “xâm thực” trên thị trường âm nhạc Việt Nam thì có lẽ đã hơi vội vàng. Thực tế đang chứng minh, nhạc trẻ Việt đang lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Phần lớn khán giả trẻ hiện nay thay vì mải mê chạy theo các nhóm nhạc thần tượng xứ Hàn, họ đang trở lại với dòng nhạc trẻ hợp mốt nhưng cũng rất văn minh của các nghệ sĩ Việt.

Kpop thoái trào, Vpop bừng sáng

“Group Idols” (nhóm nhạc thần tượng) là một trong những từ khóa định vị nền âm nhạc Kpop - những “thành trì âm nhạc” vững chắc được dựng lên từ các công ty giải trí hùng mạnh nhất nhì xứ Hàn. Trong số đó, người ta ấn tượng mạnh mẽ với một loạt cô gái xinh đẹp, tươi trẻ và có tâm hồn trong sáng đến từ các nhóm nhạc như SNSD, Wonder Girls, T-Ara, Kara… Tuy nhiên, dường như “thời hoàng kim” của Kpop đang có dấu hiệu chững lại khi nhiều nhóm nhạc đình đám được fan mến mộ dần tan rã.

KARA đã đường ai nấy đi sau 9 năm làm mưa làm gió ở Kpop. Sau những ồn ào về thái độ, Hyun Seung đã chính thức rời B2ST vào tháng 4 năm ngoái. Nguyên nhân được đưa ra là vì Hyun Seung và 5 thành viên không thống nhất được hướng đi chung trong âm nhạc. Tháng 5/2016, Jia rời Miss A, quay về quê nhà Trung Quốc phát triển sự nghiệp solo. Tháng 6/2016, 2 thành viên cuối cùng thuộc đội hình gốc của 9muses tuyên bố rời nhóm. Nhóm nữ nhà Star Empire duy trì hoạt động với 6 thành viên là Hyun Ah, Sung Ah, Kyung Ri, Hye Mi, So Jin và Keum Jo. Cũng trong tháng này, 4minute tuyên bố rã nhóm...

Điều này phản ánh trong vài năm trở lại đây, nhiều nhóm nhạc Kpop đã bị tan rã hoặc chịu mất các thành viên. Nếu như đây là "hồi kết" cho một thời "thống trị" của các nhóm nhạc thần tượng Kpop thì lại mở ra một thời kỳ mới cho Vpop, đặc biệt là những nghệ sĩ đang hoạt động solo.

Những cái tên nổi bật hiện nay như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Sơn Tùng M-TP, Bích Phương, SlimV... với những sản phẩm được đầu tư mạnh và kỹ lưỡng cả về phần nghe và nhìn "dư sức" thu hút khán giả trẻ hiện nay. Không chỉ thế, đa số những cái tên này, ngoài khả năng sáng tác còn có thể hát, thậm chí là hát hay như Châu Đăng Khoa, Lê Cát Trọng Lý, Vũ Cát Tường, Tiên Tiên, Tiên Cookie… Ngoài ra, một lứa nhạc sĩ trẻ khác, tuy không được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại được đông đảo khán giả phổ thông yêu thích như Phan Mạnh Quỳnh, Phạm Hải Âu, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Đình Vũ, Đỗ Hiếu, MrSiro… với âm nhạc trẻ trung và ca từ đẹp… Không thể phủ nhận tất cả những cá nhân độc đáo này đang góp phần làm mới làng nhạc Việt vốn bị cho là quá thụt lùi so với khu vực và thế giới.

Sự lựa chọn sáng suốt của nghệ sĩ và khán giả

Sự nhạy bén của các ca sĩ trong nước cũng góp phần khiến sản phẩm và hình ảnh của họ có sức lan tỏa mạnh hơn. Âm nhạc điện tử - Electronic Dance Music (EDM) từ lâu đã là một dòng chảy mạnh mẽ trong âm nhạc hiện đại thế giới. Áp dụng xu hướng này tại Việt Nam, EDM nhanh chóng trở thành một "món ăn" cực kỳ mới mẻ và hấp dẫn.

Năm 2015, trên đà phát triển của EDM, cuộc thi The Remix - Hòa âm ánh sáng trở thành điểm nhấn trên sóng truyền hình quốc gia và thu hút sự theo dõi của hàng triệu người. Cuộc thi với sự canh tranh của các tên tuổi đang gây được chú ý, từ ca sĩ đến producer, DJ... đã trực tiếp giúp EDM lan tỏa đến với khán giả. Với sự trợ giúp của sóng truyền hình quốc gia, lần đầu tiên EDM Việt có được một sân chơi màu sắc và hấp dẫn mà ở đó các DJ, producer chuyên về EDM có cơ hội để tỏa sáng và mang những sản phẩm của mình đến với đông đảo người nghe nhạc.

Trong đà lan tỏa của The Remix, Vpop đã đón nhận một số sản phẩm EDM rất chất lượng và “đáng đồng tiền bát gạo” như Yêu (Min St319), Bad boy (Đông Nhi), Hai cô tiên (365daband), Puts your hands up (Cường Seven)… Đây đều là những sản phẩm chất lượng, được đầu tư chiều sâu về âm nhạc, vũ đạo và MV, tạo được những cơn sốt nhất định đối với giới trẻ. Với sự phát triển của EDM tại Việt Nam thời gian qua, chắc chắn dòng nhạc này sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc và ngày càng được nhiều khán giả đón nhận. Nhiều nhà chuyên môn cũng như người nghe nhạc trong nước hy vọng, trong năm 2017 sẽ có nhiều nhân tố và sản phẩm về EDM hấp dẫn và tạo được dấu ấn hơn nữa.

Có thể nói, trái với sự thoái trào của Kpop, trong những năm gần đây, nhiều ca sĩ Việt chịu bỏ ra chi phí lớn để đầu tư cho MV ca nhạc nhằm quảng bá album trước khi ra mắt công chúng. Việc này không mới so với thế giới nhưng đã đánh dấu bước chuyển mình chuyên nghiệp cho làng nhạc trong nước. Nhiều MV đã gây hiệu ứng mạnh khiến cho các nghệ sĩ càng có động lực phát triển nghề nghiệp và sẵn sàng chịu chi dữ dội hơn. Đây cũng là lý do khiến đông đảo khán giả từng là "tín đồ" Kpop đã quyết định quay trở lại với Vpop.

