Sau đêm nhạc sắp tới tại Đà Nẵng, tác giả "Những bài không tên" có nguyện vọng tập trung tu hành phía đạo Công giáo, không muốn xuất hiện trong các sự kiện nghệ thuật.

Trong lần về Việt Nam này, nhạc sĩ Vũ Thành An chính thức chọn Đà Nẵng là nơi thực hiện đêm nhạc riêng Tình ca không quên thay vì các thành phố lớn khác như Hà Nội, TP.HCM. Điều đặc biệt ở chỗ đây sẽ là lần cuối tác giả của loạt bài Không tên xuất hiện trên sân khấu và gặp gỡ khán giả mộ điệu.

Chia sẻ lý do đây là đêm nhạc cuối cùng, đại diện ban tổ chức giải thích hiện nhạc sĩ muốn tập trung tu hành phía đạo Công giáo, không có nguyện vọng xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật. Do đó, đêm nhạc cũng là lời từ giã sân khấu của nhạc sĩ Vũ Thành An đến khán giả cả trong và ngoài nước trước khi lui về cuộc sống riêng tư.

Trước đó vào năm 1996, nhạc sĩ tuyên bố chấm dứt viết tình ca và ghi danh học chương trình Cao học Thần học. Đến năm 2002 ông được nhận chức Phó Tế Công giáo thuộc Tổng giáo phận Portland. Từ đó, ông chủ yếu hoạt động từ thiện, viết thánh vịnh và sáng tác Nhân bản ca.

Nhạc sĩ Vũ Thành An chuẩn bị về nước tổ chức đêm nhạc và giới thiệu sách.

Đêm nhạc sắp tới hứa hẹn sẽ là đêm hội ngộ nhiều cảm xúc giữa nhạc sĩ tài hoa với khán giả, nơi Vũ Thành An có thể tâm sự, trải lòng và kể về những câu chuyện cuộc đời. Đây cũng là nơi khán giả có thể tìm nghe và thưởng thức những bản nhạc đi cùng năm tháng.

Đêm nhạc Vũ Thành An ý nghĩa hơn khi có sự góp giọng của danh ca Thanh Lan – một trong những giọng nữ tiêu biểu cho nhạc trẻ Sài Gòn thời kỳ đầu. Thanh Lan là nữ ca sĩ đầu tiên được nhạc sĩ Vũ Thành An mời thu âm Bài không tên số 2 để phát sóng trên đài phát thanh vào năm 1968.

Đêm nhạc cũng đánh dấu sự trở lại quê hương của Thanh Lan sau thời gian dài cô chỉ hoạt động ca hát tại hải ngoại. Ngoài ra, giọng ca Vũ Khanh, Lân Nhã… cũng sẽ tham gia biểu diễn.

Đêm nhạc Tình ca không quên giới thiệu các tác phẩm của ông diễn ra ở công viên trung tâm đường 2/9 (Đà Nẵng) vào ngày 6/8. Trước đó, ông cũng thực hiện đêm nhạc tương tự ở Quy Nhơn.

Dịp này, nhạc sĩ hải ngoại còn kết hợp ra mắt sách, chia sẻ cảm hứng sáng tác và những giai nhân trong các bài Không tên của ông.

Vũ Thành An không còn là cái tên quá xa lạ khi những bản tình ca của ông, đặc biệt là chuỗi Những Bài Không Tên luôn có chỗ đứng rất riêng trong lòng khán giả ái mộ. Hiện ông cư ngụ tại thành phố Portland, bang Oregon (Hoa Kỳ).

Sự nghiệp âm nhạc của Vũ Thành An bắt đầu vào năm 1963. Khi vào làm phóng viên ở Đài phát thanh Sài Gòn, ông gặp thi sĩ Nguyễn Đình Toàn và cùng tham gia thực hiện chương trình Nhạc chủ đề phát trên sóng của Đài phát thanh.

Năm năm sau, ông cho phát hành tập Tình đầu gồm những tình khúc với lời thơ Nguyễn Đình Toàn, Chu Trầm Nguyên Minh… Năm 1970, ông tiếp tục cho phát hành tập Những Bài Không Tên gồm 10 bài không tên.

Phương Giang