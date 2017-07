Rạng sáng ngày 28/7, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đặt chân đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội để chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc vô cùng ý nghĩa mà ông đã ấp ủ suốt một thời gian dài.

Lần hội ngộ này của Vũ Thành An cùng khán giả trong nước đã được ông mong chờ, áp ủ và chuẩn bị rất lâu. Chính vì vậy, vị nhạc sĩ vô cùng xúc động khi cuối cùng đã đặt chân xuống mảnh đất quê hương sau nhiều năm xa cách.

Diện trang phục giản dị, đời thường như chính tính cách, thói quen hàng ngày của mình, nhạc sĩ Vũ Thành An ngập tràn vui sướng khi nhìn thấy những người hâm mộ, gia đình yêu quý của ông xuất hiện tại sân bay chào đón.

Nhạc sĩ Vũ Thành An.

Một năm trước, ông tưởng chừng như không thể trở về Việt Nam được nữa do tình hình sức khỏe không cho phép. May mắn mỉm cười khiến ông có cơ hội tái ngộ cùng những người thương yêu âm nhạc và con người Vũ Thành An khiến người nhạc sĩ vô cùng trân trọng cơ duyên này.

Hiện tại, nhạc sĩ Vũ Thành An đã chọn đời tu với vai trò là thầy phó tế vĩnh viễn. Ông chính là người đã khởi xướng thành lập Quỹ từ thiện Teresa (Teresa Charities, Inc.) tại Hoa Kỳ từ năm 2002. Năm 2012, Quỹ Teresa Charities, Inc. đã chính thức hoạt động tại Việt Nam (theo giấy phép của Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao số 178/CNV-HĐ) cho đến nay. Hoạt động chính của quỹ là giúp gạo và các thực phẩm căn bản cho các cụ già neo đơn.

Về Hà Nội trước bởi nhạc sĩ dự định sẽ về thăm gia đình, gặp gỡ bạn bè, cùng ôn lại những kỷ niệm, tình cảm và bày tỏ nỗi thương nhớ trong suốt những năm qua trước khi gặp gỡ khán giả tại các đêm nhạc sau hơn 40 năm không đứng trên sân khấu trong nước.

Vũ Thành An chia sẻ, cảm giác hiện tại của ông chính là hạnh phúc xen lẫn một chút hồi hộp và âu lo sau nhiều năm gặp lại. Tuy vậy, ông tin rằng mình đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhất để một lần nữa đứng trước những tình cảm chân thành yêu mến của khán giả trong nước.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ chính thức gặp gỡ và giao lưu cùng khán thính giả Đà Nẵng tại đêm nhạc “Tình ca không tên” vào lúc 20h30 ngày 06/08/2017 tại Trung tâm tiệc cưới For You (4U) – Công viên trung tâm đường 02/09, Thành phố Đà Nẵng. Chương trình có sự góp mặt của Thanh Lan, Vũ Khanh, Thanh Hà, Lân Nhã, Lệ Ngọc.

Trước đó sẽ là đêm nhạc Vũ Thành An tại Quy Nhơn, diễn ra vào ngày 04/08 tại White Palace với sự góp mặt đặc biệt của Ý Lan, Vũ Khanh.

Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với chuỗi Những Bài Không Tên và nhiều ca khúc trữ tình khắc sâu ấn tượng trong lòng người yêu nhạc.

Dự kiến, những đêm nhạc sắp tới sẽ là lần cuối cùng Vũ Thành An xuất hiện trên sân khấu. Vì lẽ đó, đây hứa hẹn sẽ là những đêm hội ngộ nhiều cảm xúc giữa nhạc sĩ tài hoa với khán giả, nơi Vũ Thành An có thể tâm sự, trải lòng và kể về những câu chuyện cuộc đời, cũng là nơi khán giả có thể tìm nghe và thưởng thức những bản nhạc đi cùng năm tháng…

Ảnh: Đồng Dao

Khánh Chi