Tác giả Vũ điệu cái bô, Hội thề đã qua đời do đột quỵ vào 3h15 rạng sáng ngày 4/3/2017

Tác giả Vũ điệu cái bô, Hội thề đã qua đời do đột quỵ vào 3h15 rạng sáng ngày 4/3/2017

Nhà văn Nguyễn Quang Thân sinh năm 1936 tại Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông nổi tiếng với các sáng tác thuộc thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết, bút danh thường là Song Lê, Hồng Nga.

Sự nghiệp của ông được nhiều người biết đến từ truyện Nước về (1957), sau đó là hàng loạt các tác phẩm được đông đảo bạn đọc mến mộ như: Cô gái Triều Dương (1967), Vũ điệu cái bô (1991), Giữa những điều bình dị ( tập truyện ngắn song ngữ Anh - Việt, tựa tiếng Anh là Among and in the simple things, 2007).

Ở thể loại tiểu thuyết, nhà văn Nguyễn Quang Thân viết khá đều tay với các tác phẩm: Lựa chọn (1977), Một thời hoa mẫu đơn (1988), Ngoài khơi miền đất hứa (1990), Con ngựa Mãn Châu (1991). Chú bé có tài mở khóa (1983), Hội thề (2009).

Trong đời cầm bút, nhà văn Nguyễn Quang Thân đã giành nhiều giải thưởng văn học như Giải chính thức văn học cho thiếu nhi của Hội nhà văn Việt Nam năm 1985 (truyện Chú bé có tài mở khóa); Giải nhì truyện ngắn báo Văn nghệ năm 1992 (truyện Vũ điệu cái bô).

Năm 2009, cuốn tiểu thuyết Hội Thề của ông gây tiếng vang lớn, đồng thời giành cả giải A cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện lịch sử nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long và giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam 2006 - 2009.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân được đánh giá là một trong những cây viết tiên phong cho giai đoạn đổi mới hậu kháng chiến của văn học Việt Nam, cùng với những Nguyễn Minh Châu, Lưu Quang Vũ, Thạch Quỳ... Xét riêng về thể loại truyện cho thiếu nhi, ông xứng đáng là người đi đầu với hơn 1000 trang sách viết cho trẻ em.

Lễ viếng nhà văn Nguyễn Quang Thân sẽ được tổ chức tại nhà riêng (P225, lô II, cư xá Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh) từ lúc 15h ngày 4/3.

Minh Nguyễn