Tác giả của tiểu thuyết Hội thề đã qua đời rạng sáng nay tại nhà riêng vì đột quỵ.

Vào lúc 3h15 ngày 4/3/2017, nhà văn Nguyễn Quang Thân đã từ trần tại nhà riêng sau cơn đột quỵ. Hiện linh cữu nhà văn Nguyễn Quang Thân đang quàn tại nhà riêng (P225, lô II, cư xá Thanh Đa, P27, Q. Bình Thạnh).

Nhà văn Nguyễn Quang Thân.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân (các bút danh khác: Song Ân, Hồng Nga) sinh năm 1936 tại Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh, là một nhà văn hiện đại Việt Nam, chuyên về truyện ngắn và tiểu thuyết.

Ông nổi tiếng với những truyện ngắn như: Nước về (1957), Hương đất (1964), Cô gái Triều Dương (1967), Ba người bạn (1970), Những người chinh phục (1977), Nếp gấp (1978), Những chùm cát biển (1979), Người không đi cùng chuyến tàu (1989), Hoa cho một đời (1996), Giao thừa trắng (1996); truyện ngắn song ngữ Giữa những điều bình dị - Amongst and in the simple things (2007); tiểu thuyết Lựa chọn (1977), Một thời hoa mẫu đơn (1988), Ngoài khơi miền đất hứa (1990), Con ngựa Mãn Châu (1991), Chú bé có tài mở khóa (1983). Đặc biệt là tác phẩm Hội thề từng gây tiếng vang hồi năm 2009.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân từng đoạt các giải thưởng: Giải chính thức văn học cho thiếu nhi của Hội nhà văn Việt Nam năm 1985 cho tác phẩm Chú bé có tài mở khóa; Giải nhì truyện ngắn báo Văn nghệ năm 1992 cho tác phẩm Vũ điệu cái bô; Giải A cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện lịch sử Thăng Long nhằm tìm ra kịch bản cho dự án phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với tác phẩm Hội thề; Giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam 2006 - 2009 với cuốn tiểu thuyết Hội thề.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân là chồng nữ sỹ Dạ Ngân, người cũng rất nổi tiếng với các tác phẩm : Con chó và vụ ly hôn, Miệt vườn xa lắm, Gia dình bé mọn. Hai ông bà có một đời song hành cùng văn chương rất hạnh phúc. Hồng Nga, một trong những bút danh của Nguyễn Quang Thân chính là tên thật của Dạ Ngân

Gia Bảo