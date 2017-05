Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1, một tổ công tác Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) được điều động ngay vào TP Cam Ranh, phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Cam Ranh (thuộc Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh) truy tìm hai xe ôtô mà người dân nhìn thấy tại hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường tai nạn. Ảnh Th.Thúy

Theo người dân, sau khi đâm nạn nhân biến dạng và tử vong tại chỗ, một xe container biển số Phú Yên và một xe tải biển số Khánh Hòa đã tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác đã phát hiện có 3 xe container lưu thông thời điểm đó.

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng công an nghi vấn 1 xe container biển số Phú Yên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an TP. Nha Trang cũng xác định một chiếc xe tải chạy về trụ sở nhà máy trên địa bàn xã Vĩnh Phương đã lưu thông trên đoạn đường trên. Cơ quan công an đã tạm giữ 2 phương tiện trên.

Do nạn nhân đi giữa hai xe container và xe tải nên chưa xác định xe của nạn nhân va chạm với xe nào cũng như phương tiện nào cán lên nạn nhân. Vì vậy, Công an TP. Nha Trang đang tiến hành khám nghiệm 2 phương tiện nghi vấn, lấy lời khai tài xế và nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

Như tin đã đưa, khoảng 15 giờ ngày 15.5, anh Nguyễn Văn Trường (21 tuổi, trú xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) điều khiển xe máy theo hướng Bắc – Nam đến cuối đèo Rù Rì, Quốc lộ 1, đoạn thuộc thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang thì gặp tai nạn. Nạn nhân bị tông tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng. Chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng. Thời điểm tai nạn xảy ra đường vắng.

Bình An