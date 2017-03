Các nhà máy nhiệt điện do EVN quản lý đều có hệ thống giám sát chất thải trực tuyến. Các chỉ số về chất thải sẽ được truyền về các đơn vị chức năng ở địa phương để họ có thể theo dõi quá trình xử lý chất thải của nhà máy.

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định như vậy tại Hội thảo “Công nghệ nhiệt điện than và môi trường” do Tổng cục năng lượng, Bộ Công thương tổ chức vào sáng 03/03 tại TP.HCM.

Giám sát online 24/24

Theo Th.s Lê Thị Ngọc Quỳnh, Phó trưởng ban KH&CN và môi trường, Tập đoàn điện lực Việt Nam, hiện nay, có 3 loại chất thải chính do các nhà máy nhiệt điện thải ra gồm: Chất thải rắn (xỉ đáy lò, tro bay, bụi,..); Chất thải lỏng (nước súc rửa công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước làm mát…); Chất thải khí (khí cacbonic, khí sunfurơ, NOx…).

“Khi xây dựng nhà máy nhiệt điện, cần phải tuân thủ những yêu cầu của luật Bảo vệ môi trường đối với nhà máy nhiệt điện. Cụ thể, tất cả các dự án nhiệt điện có công suất 600MW trở lên đều phải báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình Bộ tài nguyên môi trường phê duyệt”- Ths. Quỳnh cho biết.

Quá trình lắp đặt, vận hành các thiết bị xử lý môi trường đều phải đảm bảo các quy chuẩn về môi trường.

Ông Âu Nguyễn Đình Thảo, Phó giám đốc công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh) cho biết, người dân có thể giám sát bằng việc theoi dõi các chỉ số chất thải có ảnh hưởng đến môi trường thông qua màn hình được kết nối với hệ thống điều khiển của nhà máy. Ảnh: Hà Thế An.

Hiện nay, Tập đoàn điện lực Việt Nam đang quản lý và vận hành 19 nhà máy nhiệt điện (11 nhà máy nhiệt điện than, 3 nhà máy chạy dầu FO, 2 nhà máy tua bin khí dầu DO, 4 nhà máy tua bin khí). Tất cả nhà máy nhiệt điện đều có hệ thống lọc bụi tĩnh điện và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt. Đã có 8/11 nhà máy nhiệt điện than lắp đặt hệ thống khử lưu huỳnh trong khói thải; 9/11 nhà máy nhiệt điện than đã áp dụng công nghệ vòi đốt Low-NOx để giảm thiểu phát thải ni tơ trong khói.

Các nhà máy nhiệt điện chạy dầu và khí về cơ bản đáp ứng yêu cầu về khí thải, không cần lắp khử bụi và các bộ khử khí NOx, SOx

Cũng theo bà Quỳnh hiện nay các nhà máy đốt than ở miền Bắc gồm Phả Lại, Ninh Bình, Uông Bí, Hải Phòng, Nghi Sơn 1 đã có đối tác tiêu thụ hết lượng tro xỉ thải ra. Các nhà máy nhiệt điện than còn lại đều đã ký hợp đồng thu mua một phần lượng tro xỉ thải ra môi trường.

Trả lời băn khoăn của một số đại biểu về vấn đề giám sát hoạt động xử lý chất thải của nhà máy nhiệt điện than, ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam khẳng định, tất cả các nhà máy nhiệt điện do EVN quản lý đều có hệ thống giám sát chất thải trực tuyến. Các chỉ số về chất thải sẽ được truyền về các đơn vị chức năng ở địa phương để họ có thể theo dõi quá trình xử lý chất thải của nhà máy.

Cũng theo ông Anh, một số nhà máy nhiệt điện còn có cả hệ thống camera giám sát hoạt động của các bãi xỉ liên tục để truyền dữ liệu hình ảnh về trung tâm và truyền đến Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh sở tại theo dõi.

Nhiệt điện than vẫn quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng

Theo TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam, nước ta nằm trong những nước có tốc độ phát triển điện đang ở mức rất cao (trên dưới 10%), nhu cầu điện rất lớn. Trong thời kỳ những năm 1990-2000 Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển kinh tế và bắt đầu xây dựng các nhà máy thủy điện, sau đó là nhiệt điện khí.

“Tuy nhiên, chúng ta cũng như nhiều nước khác đã khai thác triệt để, không còn nguồn thủy năng để phát triển thủy điện. Tỷ lệ thủy điện trong tổng sản lượng đện năng ngày càng giảm. Mặt khác, thủy điện phụ thuộc vào thời tiết, tốn nhiều diện tích hồ chứa, phải thường xuyên khơi thông lòng hồ…”- TS Nghĩa chỉ rõ.

Vì thế, theo Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam, thời điểm hiện tại, nhiệt điện than được xem là phương hướng phát triển chủ đạo của nguồn năng lượng điện nước nhà.

Sau thủy điện, nhiệt điện than cho giá thành điện thấp nhất (khoảng 7 cent Mỹ/kWh). Vốn đầu tư cho nhiệt điện than không quá cao (thấp hơn thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện hạt nhân với tổng vốn khoảng 1500USD/kWh). Nhiệt điện than có khả năng huy động công suất lớn, sản lượng điện phát ra lớn…

Nhiệt điện than vẫn là giải pháp cho vấn đề an ninh năng lượng tại Việt Nam. Ảnh: Hà Thế An.

“Các nước đều dùng nhiệt điện than để đáp ứng nhu cầu điện năng trong phát triển kinh tế sau khi khai thác triệt để các nguồn thủy điện. Đây là thời kỳ phát triển mạnh kinh tế, nhu cầu điện năng rất cao. Khi đất nước đã trở nên giàu có mới nghĩ đến việc phát triển các dạng năng lượng khác như điện tái tạo và mới bắt đầu hạn chế dần phát triển nhiệt điện than”- TS Nghĩa cho biết.

Kết luận, TS Nghĩa khẳng định, Việt Nam đang ở trong thời kỳ phát triển mạnh kinh tế, nhu cầu điện năng rất cao. Do đó, nhiệt điện than vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 mở cửa đón người dân “vi hành”

Kể từ tháng 11/2016, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 (huyện Duyên Hải, Trà Vinh) sẵn sàng đón tất cả người dân có nhu cầu giám sát hoạt động của nhà máy, đặc biệt là các hoạt động về xử lý chất thải. Một màn hình lớn được đặt trong phòng truyền thống của nhà máy kết nối với hệ thống điều khiển sẽ hiển thị các chỉ số chất thải có ảnh hưởng đến môi trường để người dân dễ dàng tiếp cận.

Theo ông Âu Nguyễn Đình Thảo, Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, đơn vị sẽ luôn mở cửa đón tiếp người dân vào bất cứ thời điểm nào nếu như họ có nhu cầu giám sát, kiểm tra hoạt động của nhà máy.

Hà Thế An