Khi nhà máy giấy Lee&Man ở Hậu Giang đi vào hoạt động thử nghiệm, người dân xung quanh đó đã phải gánh chịu mùi hôi, bụi than và cả tiếng ồn.

Tổng giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam - Chung Waifu đã ký văn bản gửi nhóm kỹ thuật thường trực giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự án nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam.

Trước đó, ngày 21/2, công ty đã có văn bản thông báo việc vận hành thử nghiệm gửi Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT), Tổng cục môi trường, UBND tỉnh Hậu Giang, Sở TNMT Hậu Giang, Ban quản lý các KCN Hậu Giang... Song song việc lấy mẫu quan trắc mỗi ngày, các dữ liệu về thông số, chỉ số quan trắc của 2 máy quan trắc tự động đặt trước và sau hồ sinh thái liên tục được truyền về Sở TNMT tỉnh Hậu Giang để làm dữ liệu giám sát.

Các công trình bảo vệ môi trường của dự án vẫn đang hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, cạnh đó đã phát sinh một số tồn tại khách quan gồm: tiếng ồn, bụi và mùi hôi.

Nhà máy gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động thử nghiệm. Ảnh: Minh Anh.

Theo phía công ty, bụi có thể phát sinh tại kho than và khu đất trống kho than khi trời nóng, có gió lớn sẽ bay tạt đến khu vực ven sông Mái Dầm. Ngày 3/4 tới, công ty sẽ bao lưới, chống bụi quanh kho than và trồng cây tại vị trí đất trống sau kho than. Việc này dự kiến sẽ hoàn thành ngày 17/4 tới.

Bên cạnh đó, khi bắt đầu vận hành thử nghiệm đợt 1 vào ngày 2/1 thì phát sinh tiếng ồn từ nhà máy nhiệt điện. Công ty đã lắp đặt hệ thống cách âm, giảm thanh và đã hoàn thiện vào ngày 24/1. Ngoài ra, tại vị trí tháp làm mát của nhà máy nhiệt điện cũng sẽ lắp đặt thêm tấm cách âm để tăng hiệu suất giảm tiếng ồn, dự kiến ngày 13/4 sẽ hoàn thành.

Riêng mùi hội bắt đầu phát sinh từ ngày 10/3 tại vị trí kho chứa bùn khô, bể bùn thuộc khu vực ép bùn và hệ thống bể hiếu khí của nhà máy xử lý nước thải.

Bụi than bám bẩn trần nhà của người dân. Ảnh: Minh Anh.

Theo công ty, hiện nay, giai đoạn vận hành thử nghiệm cũng là quá trình quá trình hoàn thiện dần. Công ty mong Bộ TNMT, chính quyền địa phương, nhóm kỹ thuật thường trực giám sát tăng cường giám sát kiểm tra và cho ý kiến chỉ đạo để công ty sẽ từng bước hoàn thiện dự án, đảm bảo đủ điều kiện trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Ông Trần Thanh Phong - Phó chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cho biết những ngày qua, người dân địa phương liên tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy giấy Lee&Man gây ra.

Cụ thể, từ khi nhà máy giấy Lee&Man vận hành thì xuất hiện mùi hôi nồng nặc, khó chịu. Có khoảng 50 hộ dân trực tiếp bị ảnh hưởng, ngoài ra, khu vực chợ và hơn 500 em học sinh tiểu học cũng bị ảnh hưởng mùi hôi từ nhà máy giấy phát ra.

Người dân xung quanh nhà máy đã 2 lần phản ánh lên chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm bụi, mùi hôi. Tình trạng này đã làm đảo lộn sinh hoạt của người dân. Gần nhà máy có một con sông, trước đây người dân vẫn hay sử dụng nước để sinh hoạt. Nhưng gần đây không ai dám dùng nữa do sợ nguồn nước bị nhiễm độc...

"Bụi than, rồi mùi hôi nồng nặc liên tục tra tấn người dân. Bà con phải đóng cửa, không dám mở ra ra vì sợ bụi bay vào, ảnh hưởng đến sức khỏe", một người dân địa phương chia sẻ.

Dự án nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam được xây dựng trong cụm công nghiệp tập trung ở tỉnh Hậu Giang (nằm cạnh sông Hậu), có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD. Đây được xem là nhà máy có quy mô lớn nhất Việt Nam và nằm trong số 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới.

