Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 5/4, tại kỳ họp thứ Năm, kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng cho biết chậm nhất đến ngày 5/5, Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam sẽ khắc phục hoàn toàn tình trạng ô nhiễm ra môi trường xung quanh.

Cụ thể về mùi hôi, qua kiểm tra giám sát bước đầu xác định, mùi hôi phát sinh là do trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước thải tập trung có phát sinh mùi hôi tại bể hiếu khí, ống thải khí biogas từ bể yếm khí, bể chứa bùn máy ép bùn và kho chứa bùn.

Khi xác định được vị trí phát sinh mùi hôi, doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi. Đến nay, đã lắp đặt hệ thống khử mùi bằng ozone tại bể chứa bùn và thiết bị phun sương khử mùi tại khu vực ép bùn để xử lý mùi hôi, đang lắp đặt hệ thống khử mùi bằng ozone tại bể hiếu khí và các biện pháp tổng hợp khác. Công ty cam kết tiến độ kiểm soát để chấm dứt mùi hôi trước ngày 5/5.

Về bụi, do kho chứa than nhiên liệu và khu đất trống sau kho than có khả năng phát tán bụi khi gió lớn, Công ty đang tiến hành lắp đặt bao lưới chống bụi quanh kho than và trồng cây tại vị trí đất trống sau kho than, dự kiến ngày 17/4 hoàn thành để chấm dứt tình trạng bụi than bay qua nhà dân.

Về tiếng ồn là do vận hành máy móc, thiết bị và tháp làm mát của Nhà máy nhiệt điện gây ra, Công ty đang lắp đặt hệ thống cách âm giảm thanh khu vực nhà máy nhiệt điện, đồng thời cam kết sẽ lắp đặt thêm tấm cách âm tại tháp làm mát để tăng hiệu suất giảm tiếng ồn, dự kiến ngày 13/4 hoàn thành. Cùng với đó, nhà máy nhiệt điện định kỳ bảo trì máy móc có phát sinh tiếng ồn, Công ty sẽ thông báo lịch trình bảo trì máy móc nhà máy nhiệt điện đến người dân biết và không bị bất ngờ bởi tiếng ồn.

Trước những thông tin báo chí nêu và qua việc đối thoại trực tiếp với các hộ dân ở ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành phản ánh Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam gây ô nhiễm môi trường xung quanh, Hậu Giang tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của Nhà máy này.

Tỉnh Hậu Giang thống nhất quan điểm việc vận hành thử nghiệm cũng như vận hành chính thức của Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam phải đạt các chỉ số theo quy định mới được phép hoạt động./.