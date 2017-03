Theo quy định mới được UBND Hà Nội ban hành, các doanh nghiệp được yêu cầu phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten thu phát sóng di động trong phạm vi 100 m tại khu vực nội thành và 500 m ở ngoại thành.

Quyết định 07 của UBND TP.Hà Nội ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội” sẽ có hiệu lực từ ngày 27/3/2017 (Ảnh minh họa)

UBND TP.Hà Nội vừa ra Quyết định ban hành “Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Có hiệu lực từ 27/3/2017, Quyết định này thay thế các Quyết định 114 ngày 13/11/2009 quy định về quản lý, cấp phép xây dựng với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Hà Nội và Quyết định 02 ngày 16/1/2014 về bổ sung, sửa đổi một số điều tại Quyết định 114 của UBND TP.Hà Nội.

Quy định mới sẽ được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn Hà Nội. Quy định này không điều chỉnh đối với các công trình cột ăng ten phục vụ điều hành hoạt động của các hãng taxi, công trình cột ăng ten thu, phát sóng truyền thanh, truyền hình.

Theo quy định mới, miễn giấy phép xây dựng với các công trình cột ăng ten nằm ngoài khu vực phải xin giấy phép được quy định tại Điều 5 của Quy định này; và công trình cột ăng ten không cồng kềnh (loại A1) theo quy định tại các điểm a, b Khoản 8 Điều 3 Thông tư 14 ngày 21/6/2013 của Bộ TT&TT hướng dẫn lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương và Thông tư liên tịch 15 ngày 22/6/2016 của liên bộ TT&TT - Xây dựng hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thu động; hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà cao tầng được quy định tại Khoản 4, Điều 2, Quyết định 19 ngày 27/5/2016 của UBND TP.Hà Nội quy định về lắp đặt, quản lý, sử dụng hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn thông, hệ thống phủ sóng trong các tòa nhà cao tầng có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định mới nêu rõ, khu vực phải xin giấy phép đối với công trình cột ăng ten cồng kềnh (loại A2) theo quy định tại Khoản 9, Điều 3 Thông tư 14 của Bộ TT&TT, bao gồm khu vực các phường, thị trấn; các khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các khu vực an ninh quốc phòng; khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh; khu vực hành lang bảo vệ đê điều và các công trình thủy lợi.

Cũng theo quy định mới được UBND TP.Hà Nội ban hành, việc xây dựng công trình cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn Hà Nội phải đảm bảo các nguyên tắc chung gồm: phù hợp với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thu động trên địa bàn thành phố; trước khi khởi công xây dựng công trình cột ăng ten, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định pháp luật (trừ các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định nêu trên); công trình cột ăng ten được xây dựng phải đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và các công trình lân cận, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành và đảm bảo cảnh quan, môi trường cùng mỹ quan đô thị; thiết kế xây dựng công trình cột ăng ten phải được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 59 ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Đồng thời, việc xây dựng công trình cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động tại Hà Nội còn phải đảm bảo tĩnh không cho hoạt động bay, quản lý, bảo vệ vùng trời theo quy định tại Nghị định 32 ngày 6/5/2016 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (nếu có).

Đáng chú ý, tại Quy định mới, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm, cột ăng ten trong phạm vi 100 m tại khu vực nội thành và 500 m tại khu vực ngoại thành. Trường hợp xây dựng cột ăng ten mới gần với cột ăng ten hiện có thì các doanh nghiệp xây dựng cột ăng ten mới phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng với cột ăng ten hiện có.

Tại các khu vực phố cũ Hà Nội (theo quy định tại Quyết định 24 ngày 13/8/2015 của UBND TP.Hà Nội về quản lý quy hoạch, kiến trúc khu phố cũ Hà Nội), sử dụng cột ăng ten không cồng kềnh hoặc ngụy trang, thân thiện môi trường (loại A1) nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và sử dụng khu vực đất công của Thành phố để triển khai xây dựng, lắp đặt cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động.

UBND Thành phố ủy quyền cho Sở TT&TT Hà Nội cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn thành phố. Giấy phép xây dựng được cấp trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Sở TT&TT Hà Nội cũng được giao tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn thành phố; hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng nhà trạm và cột ăng ten.

Sở Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm phối hợp cùng Sở TT&TT tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện quy định về quản lý, cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn thành phố.

Công an Hà Nội được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại, cố tình cản trở các hoạt động xây dựng công trình cột ăng ten trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Hà Nội cũng được chỉ đạo tham gia ý kiến đối với nội dung liên quan đến an ninh quốc gia trong các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng khi được yêu cầu.

Thông tin từ Sở TT&TT Hà Nội cho hay, trong năm 2016, bên cạnh việc hoàn thiện dự thảo Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng và lắp đặt công trình cột ăng ten trên địa bàn thành phố thay thế các Quyết định 114/2009 và Quyết định 02/2014 của UBND thành phố Hà Nội, cơ quan này cũng đã hoàn thiện và trình UBND Thành phố các dự thảo “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; “Phương án quản lý, duy trì các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật dùng chung trên địa bàn Thành phố” và “Đề án triển khai điểm thông tin đa năng kết hợp trạm BTS thân thiện môi trường tại thành phố”.

Cũng trong năm ngoái, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về viễn thông, Sở TT&TT Hà Nội đã phê duyệt chủ trương chấp thuận kế hoạch xây dựng và phát triển các trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) của các doanh nghiệp VinaPhone, Viettel phục vụ triển khai mạng 4G; phối hợp với Sở Xây dựng, EVN Hà Nội và các đơn vị liên quan thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố. Tính đến đầu tháng 1/2017, trên toàn địa bàn Hà Nội đã thanh thải, sắp xếp và bó gón được 150 tuyến.

M.T