Bị cáo Nguyễn Minh Thu tại tòa.

Ngày 2/3, phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ 3. HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi thu phí của BSC và chi lãi ngoài.

Đặc biệt, bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên Tổng giám đốc Oceanbank) có lời khai, các báo cáo tài chính hàng năm của Oceanbank từ năm 2011-2014 đều có lãi. Các báo cáo tài chính do Lê Thị Thu Thủy phụ trách, bị cáo là người soát xét.

Tuy nhiên, năm 2012, NHNN chi nhánh Hải Dương có cảnh báo, xếp hạng Oceanbank có tỷ lệ nợ xấu cao.

Liên quan tới việc thu thêm tiền chênh lệch ngoài tỷ giá thông qua Công ty BSC, giữa năm 2009, Thu tiếp nhận chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn thực hiện trên toàn hệ thống Oceanbank.

Thu giao cho Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Khối nguồn vốn làm đầu mối phối hợp với các chi nhánh, ký 200 hợp đồng dịch vụ, thu phí 12,9 tỷ đồng. Số tiền này được chi cho Nguyễn Xuân Sơn.

Bị cáo Thu khai nhận có trao đổi với Nguyễn Xuân Sơn liên quan đến hoạt động huy động vốn của khách hàng, chủ yếu là PVN.

"Cuối năm 2010, tại phòng làm việc của Sơn ở địa chỉ 18 Láng Hạ, anh Sơn trao đổi với bị cáo quản lý 3 khách hàng lớn gồm PVOil, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP). Khối khách hàng phía Bắc giao cho Nguyễn Thị Minh Phương. Trước khi nhận vị trí này, bị cáo không làm việc, không quan hệ với khách hàng dầu khí. Anh Sơn trao đổi là sẽ giúp đỡ bị cáo trong việc giới thiệu khách hàng".

"Riêng đối với khách hàng PVN, anh Sơn nói trực tiếp do Hà Văn Thắm và Sơn làm việc với nhau".

Bị cáo Thu khẳng định không có quan hệ, tiếp xúc với nhân viên Công ty BSC. Lý giải việc thu phí chênh lệch, theo bị cáo Thu, do thị trường ngoại tệ căng thẳng, việc mua bán ngoại tệ của Oceanbank rất kém. Phí này phát sinh do chênh lệch giá mua bán vượt trần tỷ giá do NHNN quy định.

Nguyên Tổng giám đốc Oceanbank cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo chịu trách nhiệm về số tiền BSC thu phí hơn 12 tỷ đồng là không chính xác.

