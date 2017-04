Sau khi bị tước danh hiệu Á khôi Du lịch, người đẹp Nguyễn Thị Thành vẫn lên đường sang Ai Cập tham dự cuộc thi Miss Eco International 2017 với lý do cô là thí sinh tự do đến từ Việt Nam.

Theo quản lý của người đẹp cho biết, cô đi thi với tư cách thí sinh tự do, không đại diện cho quốc gia Việt Nam nên không phạm luật. Để khẳng định tư cách "thí sinh tự do" của Nguyễn Thị Thành, quản lý cũng tuyên bố Nguyễn Thị Thành sẽ đeo dải băng "From Việt Nam" thay vì "Việt Nam" xuyên suốt cuộc thi này.

Tuy nhiên, trong hoạt động mới nhất của cuộc thi Miss Eco International 2017, hình ảnh Nguyễn Thị Thành xuất hiện rạng ngời với dải băng "Việt Nam" khiến nhiều khán giả trong nước ngỡ ngàng.

Nguyễn Thị Thành đeo dải băng có ghi chữ Việt Nam thay vì "from Việt Nam" như cô đã tuyên bố trước đó. Như vậy ngầm khẳng định với các bạn bè quốc tế cô là đại diện sắc đẹp cho đất nước hình chữ S đi thi đấu

Xét đến cùng, Nguyễn Thị Thành không phải là người đầu tiên "thi chui". Trước cô, có khá nhiều mỹ nhân Việt âm thầm lặng lẽ khăn gói đi thi. Khi đoạt được những danh hiệu cao quý, trở về quê hương, họ vẫn bị xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, những người đẹp này vẫn kín tiếng hơn Nguyễn Thị Thành. Họ âm thầm đi thi đến khi về thì tìm những lý do đáng thông cảm như: công ty đưa đi thi không lo giấy tờ kịp, không biết những quy định này… Họ chấp nhận nộp phạt thế là xong.

Còn Nguyễn Thị Thành là trường hợp khác. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp Bắc Ninh "vấp phải" cơ quan chức năng. Vụ lùm xùm đầu tiên là chuyện đấu qua tố lại với BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 quanh những chiếc răng bọc sứ. Nguyễn Thị Thành đã chỉnh nha để đi thi Hoa hậu. Thay vì nói thật về việc chỉnh nha, cô lại đưa lý do tai nạn gãy răng cùng nhiều hồ sơ giấy tờ giả để chứng minh, tố BTC xử ép mình. Kết quả cuối cùng, Nguyễn Thị Thành vẫn phải thừa nhận sự thật khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa tới mức công an phải vào cuộc. Công chúng lại thấy bất bình và cho rằng, cô không có lỗi vì làm răng không thể tính vào phẫu thuật thẩm mỹ như luật đưa ra tại các đấu trường nhan sắc quốc tế.

Nguyễn Thị Thành vui vẻ với bạn bè quốc tế

Theo thông tin cập nhật, hiện người đẹp Nguyễn Thị Thành đã hoàn thành xong phần thi phụ đầu tiên - Hoa hậu Thể thao của cuộc thi Miss Eco International 2017. Khá bất ngờ, người đẹp đến từ Việt Nam đã đoạt được giải Á hậu 2 chung cuộc.

Có thể thấy, mặc dù đang bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn "sờ gáy" vì hành vi thi quốc tế chui, song Nguyễn Thị Thành vẫn giữ được tinh thần thi đấu khá tốt. Hình ảnh của người đẹp Bắc Ninh luôn rạng ngời, xinh đẹp tại những ngày đầu tiên cuộc thi Miss Eco International 2017 diễn ra. Thậm chí, cô đã được xem là một trong những ứng viên sáng giá tranh vương miện trong mùa giải lần này.

