Từ Hoa hậu Hoàn vũ 2015, The Face - Gương mặt thương hiệu, Hoa hậu Việt Nam 2016 cho tới mới đây nhất là cuộc thi Hoa khôi Du lịch và ồn ào "thi chui", ở cuộc thi nào sự góp mặt của Nguyễn Thị Thành cũng liên tục gây xôn xao dư luận.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2015 mang 3 bộ váy đi thi

Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cuộc thi mà Phạm Hương đăng quang, Nguyễn Thị Thành là một trong những thí sinh đặc biệt gây chú ý và được sự đồng cảm của công chúng bởi nỗ lực vươn lên dù hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Thị Thành sinh ra lớn lên ở thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh trong gia đình bố mẹ đều làm ruộng, bố bị ngọng và em trai bị câm.

Gia đình Nguyễn Thị Thành.

Nguyễn Thị Thành sinh năm 1996, cao 1,71m, số đo 3 vòng 80-63-87. Vào thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cô đang là sinh viên năm nhất Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Câu chuyện Nguyễn Thị Thành là thí sinh nghèo vượt khó mang 3 chiếc váy dự thi Hoa hậu Hoàn vũ đã khiến nhiều người cảm động.

Trong cuộc thi này, Nguyễn Thị Thành được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật, thu hút được sự chú ý của công chúng. Tuy tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Nguyễn Thị Thành không gặt hái được thành tích nào nhưng đã nhận được nhiều thiện cảm của khán giả.

Nguyễn Thị Thành tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 nhận được nhiều thiện cảm của khán giả.

Nghi án bỏ thi The Face để dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016

Sau Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Nguyễn Thị Thành tiếp tục thử sức với chương trình truyền hình thực tế The Face – Gương mặt thương hiệu. Trong cuộc thi này, người đẹp Bắc Ninh trở thành thí sinh trong đội Phạm Hương, người đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu mà cô tham gia trước đó.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thành lại trở thành một trong những thí sinh ra về sớm nhất (tập 2) do thể hiện không tốt ở vòng thử thách. Việc Nguyễn Thị Thành bị loại khỏi The Face vào thời điểm đó cũng thu hút sự chú ý của công chúng. Có nhiều nghi vấn cho rằng cô gái Bắc Ninh xao lãng vì cùng lúc tham gia cả The Face và Hoa hậu Việt Nam 2016.

Nguyễn Thị Thành sớm dừng chân khi góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế The Face - Gương mặt thương hiệu

Trả lời phỏng vấn truyền thông vào thời điểm đó, Nguyễn Thị Thành cho biết cô đã có mong muốn rời khỏi cuộc thi The Face từ khi ghi hình tập 1 do bố ốm nặng. Do được động viên nên cố gắng thi đến tập 2, nhưng vì liên tục nhận được điện thoại của gia đình nên cô quyết định rút ở tập 2 để về chăm sóc bố.

Nguyễn Thị Thành cũng phủ nhận việc xao lãng The Face là do “ôm đồm” thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Bê bối phẫu thuật răng, làm hồ sơ “tố” BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 “xử ép”

Sau những “ồn ào” nho nhỏ trong chương trình truyền hình thực tế đình đám, Nguyễn Thị Thành lại gây chú ý ngay từ khi góp mặt trong vòng loại khu vực phía nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Tuy vậy, khi vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 chuẩn bị bắt đầu thì có thông tin Nguyễn Thị Thành viết đơn xin rút. Trước đó, trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã liên tục có các ứng viên sáng giá như: Lê Trần Ngọc Trân, Nguyễn Thị Ngọc Vân… xin rút lui vì các lý do khác nhau.

Trái với sự “rút lui trong yên lặng” của các thí sinh khác, Nguyễn Thị Thành lại bất ngờ lên tiếng tố BTC cuộc thi xử ép. Nếu như chiều 9.8.2016 xuất hiện thông tin Nguyễn Thị Thành rút lui và người đẹp từ chối tiết lộ nguyên nhân rút lui thì đến sáng 10.8, Nguyễn Thị Thành bất ngờ gửi thông tin tố cáo BTC cuộc thi xử ép vì cô trồng răng thẩm mĩ sau khi bị gãy do tai nạn.

Nguyễn Thị Thành rời cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 khi vòng chung kết cận kề.

Đáp lại những thông tin tố cáo của Nguyễn Thị Thành, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã nhờ sự can thiệp của cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc, xác nhận và công bố nhiều điểm phi lý trong lời tố cáo của người đẹp.

Trong kết luận công bố với công chúng, BTC cuộc thi cho biết: "Toàn bộ sự việc ngụy tạo giấy tờ và cả chiến dịch vu cáo, bôi nhọ, xúc phạm BTC sau đó, một mình cá nhân Nguyễn Thị Thành không làm được mà có bàn tay của những kẻ đứng sau chủ mưu. Ở một khía cạnh nào đó, có thể coi Nguyễn Thị Thành như một nạn nhân. Từ lời khai của các đương sự với cơ quan công an và các tài liệu trinh sát, chúng tôi có cơ sở để đặt nghi vấn đối với một bầu sô tên K. và một hoa hậu tên H". Vụ việc ồn ào này của Nguyễn Thị Thành cũng dần qua đi sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 kết thúc.

Người đẹp đầu tiên bị tước danh hiệu

Nguyễn Thị Thành giành danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch và bị tước danh hiệu ngay sau đó.

Chưa đầy 1 năm sau vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 đầy ồn ào, Nguyễn Thị Thành một lần nữa gây “sóng gió” dư luận.

Nguyễn Thị Thành được trao giải Á khôi 1 trong cuộc thi Hoa khôi du lịch diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh vào tối 10.3.2017. Tuy nhiên, vì lùm xùm cũ tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 do đã can thiệp thẩm mĩ răng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triệu tập BTC để xử lý vụ việc.

Sau buổi làm việc với Cục Nghệ thuật Biểu diễn vào sáng 13.3, Nguyễn Thị Thành đã bị tước danh hiệu Á khôi 1 do vi phạm quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ.

Bất chấp quy định, “thi chui” nhan sắc ở Ai Cập

Nguyễn Thị Thành trong clip giới thiệu tại cuộc thi Miss Eco International – Hoa hậu du lịch Sinh thái Quốc tế 2017

Việc vuột mất danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch 2017 đồng nghĩa với việc Nguyễn Thị Thành không đủ điều kiện để dự thi Miss Eco International – Hoa hậu du lịch Sinh thái Quốc tế 2017 diễn ra tại Ai Cập. Dù vậy, Nguyễn Thị Thành vẫn tham dự cuộc thi Miss Eco International.

Trên fanpage cuộc thi này đăng tải clip Nguyễn Thị Thành đội vương miện, đeo dải băng Miss Eco Vietnam 2017. Cuộc thi dự kiến diễn ra tại Cairo, Ai Cập từ ngày 1-14.4 tại Ai Cập và Nguyễn Thị Thành được cho là đã lên đường dự thi.

Theo thông tin từ quản lý của Nguyễn Thị Thành, người đẹp Bắc Ninh dự thi với tư cách là thí sinh tự do. Tuy nhiên, theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nguyễn Thị Thành đã không được Cục đồng ý cấp phép thi Hoa hậu Du lịch sinh thái Quốc tế 2017, nhưng vẫn cố tình thi chui và sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Hà Anh (t/hợp)