Người đẹp Nguyễn Thị Thành đến từ Bắc Ninh là cô gái được biết đến khi tham gia nhiều cuộc thi như: Hoa hậu Việt Nam, The Face và Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017. Tuy nhiên ở cuộc thi nào, tên cô cũng được nhắc nhiều nhất bởi scandal và thị phi.

Hoa khôi Du lịch 2017 Đỗ Trần Khánh Ngân. Á khôi 1 Nguyễn Thị Thành. Á khôi 2 Nguyễn Thị Liên Phương. Ảnh: BTC

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 – Miss Vietnam Toursim 2017 vừa kết thúc với vương miện hoa khôi thuộc về Đỗ Trần Khánh Ngân, Á khôi 1 thuộc về Nguyễn Thị Thành, Á khôi 2 thuộc về Nguyễn Thị Liên Phương. Tuy nhiên ngay sau cuộc thi vừa kết thúc, Cục Nghệ thuật biểu diễn ra thông báo không công nhận danh hiệu của Nguyễn Thị Thành vì cô vi phạm quy định chung của Việt Nam về thí sinh tham dự các cuộc thi hoa hậu, người đẹp không được phẫu thuật thẩm mỹ.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: “Theo quy định chung của Việt Nam, các thí sinh tham dự các cuộc thi hoa hậu, người đẹp không được phẫu thuật thẩm mỹ. Việc ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 cho một thí sinh đã từng phẫu thuật thẩm mỹ đăng quang Á khôi là cố ý làm sai quy định của pháp luật”.

“Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã yêu cầu Bộ VHTTDL và thanh tra ra quyết định triệu tập ban tổ chức cuộc thi ngay lập tức vào sáng thứ 2 tới để cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp của Nguyễn Thị Thành thì danh hiệu Á khôi Du lịch Việt Nam 2017 sẽ không được công nhận. Đồng thời, Cục Nghệ thuật Biểu diễn chắc chắn sẽ không cấp phép cho cô gái này tham dự bất kì cuộc thi quốc tế nào”, ông Nguyễn Đăng Chương cho biết thêm.

Tuy nhiên theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi, Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế không cấm thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy theo Ban tổ chức, xét theo quy định thì Nguyễn Thị Thành không vi phạm bất cứ điều gì.

Được biết, ngày 13.3, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ có buổi làm việc với Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam 2017 để đi đến kết luận cuối cùng.

Nguyễn Thị Thành tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016

Trước đó trong cuộc thi The Face, đến với vòng 2 Nguyễn Thị Thành đã bị loại và bị dính nghi vấn dựng chuyện để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Nguyễn Thị Thành đã bị tố cáo phẫu thuật thẩm mỹ trong khi tiêu chí của Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam là phải có vẻ đẹp tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ. Ban tổ chức khi nhận đơn đã yêu cầu Nguyễn Thị Thành giải trình sự việc. sau đó cô đã làm đơn giải trình, cô làm răng không phải vì mục đích thẩm mỹ mà do bị ngã cầu thang, bị gãy 3 chiếc răng, rạn nứt và lung lay 5 chiếc khác.

Ngay sau đơn giải trình của Nguyễn Thị Thành, Ban tổ chức đã đi xác minh và kết luận, Nguyễn Thị Thành có 8 chiếc răng sứ thẩm mỹ và xuất phát từ quan điểm bất luận làm răng sứ trong trường hợp nào thì Nguyễn Thị Thành cũng không đáp ứng quy định thể lệ cuộc thi là phải “có vẻ đẹp tự nhiên” và phải rời cuộc thi.

Tuy nhiên sự việc ồn ào chưa dừng lại ở đó, bởi sau khi rút đơn, Nguyễn Thị Thành tiếp tục có những phát ngôn nói rằng Ban tổ chức ép cô viết đơn xin rút khỏi cuộc thi, còn bản thân cô không mong muốn. Ngay sau lời phát ngôn này của Nguyễn Thị Thành trên báo chí, Ban tổ chức đã nhờ tới sự can thiệp của công an. Họ đã điều tra làm rõ những điểm nghi vấn trong hồ sơ Nguyễn Thị Thành. Sau khi công an điều tra cả 3 nơi mà Nguyễn Thị Thành có giấy xác nhận bị ngã và làm răng đều phải thú nhận, sự thật đã làm các giấy xác nhận sai sự thật do có người quen nhờ, còn trên thực tế, Nguyễn Thị Thành không hề bị ngã gãy răng, mà đã đi làm răng thẩm mỹ.

Và đến bây giờ, khi danh hiệu Á khôi 1 của cô còn chưa biết có được giữ hay không, có thể khẳng định người đẹp Nguyễn Thị Thành là trường hợp "đen đủi" nhất làng giải trí vì liên tục vướng thị phi tại các cuộc thi sắc đẹp.