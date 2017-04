"Không đeo tên Việt Nam mọi người cũng không nói gì nhiều..." là lời chia sẻ của Nguyễn Thị Thành trong một đoạn livestream mới đây của cô tại Ai Cập khi tham gia cuộc thi Miss Eco International 2017.

Nguyễn Thị Thành rạng ngời trong đoạn livestream mới đây.

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Thị Thành có đăng tải một đoạn phát trực tiếp khi tham gia cuộc thi Miss Eco International 2017. Trong đoạn clip này, Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 bị tước danh hiệu cười đùa vui vẻ bên các thí sinh người đẹp khác dù rằng tại Việt Nam cô đang Cục Nghệ thuật Biểu diễn triệu tập khẩn cấp vì bị cho là "thi chui".

Cũng trong đoạn livestream này, khi có cư dân mạng đặt câu hỏi: "Tại sao không Thành không đeo băng Việt Nam nữa", Nguyễn Thị Thành ngập ngừng lý giải: "Thành không đeo băng Việt Nam vì Thành đợi phía ban tổ chức sửa lại, khi hoàn thành Thành sẽ đeo và có dòng chữ: From Việt Nam".

Trước những lùm xùm từ chuyện bị tước danh hiệu, đến việc đi thi Miss Eco International 2017 bị cho là "thi chui", người đẹp cười đùa cho biết, bản thân không hề buồn. "Thành rất vui, phấn khởi, không hề buồn, không hề thất vọng...Thành mong thực hiện được ước mơ đặt chân ra đấu trường quốc tế, học hỏi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa với tất cả các bạn trên thế giới..." - Nguyễn Thị Thành nói.

Hình ảnh được Nguyễn Thị Thành chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Trong khi nhiều người tỏ ra lo lắng cho Nguyễn Thị Thành bởi có sự góp mặt của một người đẹp gốc Việt có tên Bao Anh Do - đại diện cho Mỹ tại Miss Eco International 2017 tham gia cuộc thi. Trên trang web của cuộc thi Miss U.S International 2015 – cuộc thi người đẹp này đạt Á hậu 1 và được giới thiệu là người đẹp đại diện cho các bang miền Nam nước Mỹ. Bao Anh Do cũng từng là người giành danh hiệu Miss Jupiter Teen USA 2009, lọt top 5 Miss Florida Teen USA 2009, chiến thắng Miss Vietnam Florida 2010.

Nhan sắc của Bao Anh Do - người được coi là đối thủ của Nguyễn Thị Thành tại Miss Eco International 2017.

Có điều, Nguyễn Thị Thành dường như "không ngại" khi thi đấu với đối thủ quyến rũ gốc Việt Nam này tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. "Tất cả mọi người đều rất là đẹp" - Nguyễn Thị Thành khiêm tốn nói về đối thủ của cô tại cuộc thi Miss Eco International 2017 mà không đề cập đến Bao Anh Do.

=>XEM CLIP: Nguyễn Thị Thành livestream tại Miss Eco bỏ lệnh cấm, "kệ" đối thủ sexy: