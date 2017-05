Công an đã tiến hành truy xét, triệu tập nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào cửa hàng quần quần áo chém người lên làm việc.

Nguyên nhân nhóm côn đồ chém gục nhân viên cửa hàng quần áo

Ngày 11/5, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đã tiến hành mời toàn bộ 8 đối tượng trong nhóm côn đồ cầm hung khí xông vào cửa hàng quần áo chém người diễn ra ở đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A lên làm việc.

Công an quận Bình Tân đã vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh camera, mời 8 đối tượng có liên quan đến làm việc.

Nhóm côn đồ chém gục anh Chung còn đập đá vào người.

Tại cơ quan Công an nhóm đối tượng khai nhận là do có mâu thuẫn với 1 người trước đó nhưng vì nhìn nhầm người nên đã xảy ra vụ chém nhau kinh hoàng. Hiện Công an đang tiến hành chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tật của nạn nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, khoảng 20h15 ngày 7/5, anh Nguyễn Văn Chung (SN 1998, quê Thanh Hóa) và nam thanh niên Quý (SN 2001, quê Sóc Trăng) cùng với một số nhân viên của cửa hàng bán quần áo thời trang ở đường Lộ Tẻ, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM thu dẹp đóng cửa tiệm.

Bất ngờ, có 1 nhóm thanh niên (khoảng 8 người) chở nhau trên 4 xe máy cầm theo dao, kiếm xong vào cửa hàng quần áo la hét, đòi chém giết. Anh Chung và Quý cùng nhiều người tìm cách tháo chạy.

Nhóm côn đồ chém người.

Tuy nhiên, 2 anh bị nhóm người này dồn vào sát tường. Ba đối tượng trong nhóm côn đồ xông vào chém tới tấp anh Chung khiến anh gục tại chỗ. Khi nạn nhân gục, chúng còn đập, đá vào người. Gây án xong, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát.

Hình ảnh camera cửa hàng ghi nhận toàn bộ nhóm côn đồ.

Anh Chung được nhân viên ở cửa hàng và người dân đưa đi cấp cứu. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh tại cửa hàng ghi lại.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân, trích xuất hình ảnh truy bắt nhóm côn đồ.

theo Trí Thức Trẻ